Додано: Чет 17 вер, 2020 17:20

sequence написав: Что такое "потребительский сектор в еще более широком понимании"? Основа - базовая потребность человека в крыше над головой. Остальное - двухметровые плазмы с итальянскими диванами могут подождать почти бесконечность.

Когда в ремонте дело доходит до мебели, то денег уже нет совсем или осталось на матрац. Зато этот матрац в своей (или условно своей, в случае ипотеки) хатынке. И все дальнейшие покупки идут по принципу "беру себе, значит, не буду брать полное гомно".

И тут уже я стою и жду, жадно потирая потные ладошки Что такое "потребительский сектор в еще более широком понимании"? Основа - базовая потребность человека в крыше над головой. Остальное - двухметровые плазмы с итальянскими диванами могут подождать почти бесконечность.Когда в ремонте дело доходит до мебели, то денег уже нет совсем или осталось на матрац. Зато этот матрац в своей (или условно своей, в случае ипотеки) хатынке. И все дальнейшие покупки идут по принципу "беру себе, значит, не буду брать полное гомно".И тут уже я стою и жду, жадно потирая потные ладошки

Подумал, что расписывать не нужно и вы поймете - речь об инфляции ипотечных платежей. По состоянию на конец 2008-го ипотечный порфтель банков в валюте составлял 15 млрд долларов. Вот и считайте, сколько денег не получил потребительский сектор в последующие годы, когда ипотечные платежи выросли на 60%, а гривневые доходы - остались на месте, а то и уменьшились. И едва все успело восстановиться к 2013-му, как в 2014-2015 ипотечные платежи взлетели еще в 3 раза!Эффект ипотечных программ считают по LTV (lifetime value), а не в момент раздачи кредитов...И вы, конечно, можете возразить, что ошибок прошлого можно сегодня и не повторять - не нужны нам валютные ипотеки, у нас гривна есть. А я вам отвечу - да, есть. Но ипотека в ней как была неинтересной из-за своей дороговизны, так неинтересной и остается...