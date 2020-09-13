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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5255525652575258

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:04

  sequence написав:
  zРадио написав:.. Как говорится, не продавцами стройматериалов едиными. Говоря об отсутствии мультипликационного эффекта, я - обо всей экономике. На ипотечном пузыре приобрела строительная отрасль в ее широком понимании, а потерял - весь потребительский сектор в еще более широком понимании, плюс большинство самих ипотекодержателей...

Что такое "потребительский сектор в еще более широком понимании"? Основа - базовая потребность человека в крыше над головой. Остальное - двухметровые плазмы с итальянскими диванами могут подождать почти бесконечность.
Когда в ремонте дело доходит до мебели, то денег уже нет совсем или осталось на матрац. Зато этот матрац в своей (или условно своей, в случае ипотеки) хатынке. И все дальнейшие покупки идут по принципу "беру себе, значит, не буду брать полное гомно".
И тут уже я стою и жду, жадно потирая потные ладошки :lol: :lol:

Так уряд здер гроші з манюпаса і потратив все на дороги, а пересіченим ні на хатинку ні на матрас не лишилося.
Вище вже писав про заміщення витрат урядом бізнесу.

https://courses.lumenlearning.com/boundless-economics/chapter/measuring-output-using-gdp/
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:13

  flyman написав:..
Вище вже писав про заміщення витрат урядом бізнесу.

вы так мне ничего внятного и не ответили по поводу субсидирования ипотеки в виде снижения эффективной ставки. Ну да ладно.
Активное вмешательство в виде государственных расходов во время кризисов суть "кейнсианской" модели экономики, если память не изменяет.
Также, по памяти, вспоминаются некие Нобелевские лауреаты, вроде Кругмана и Стиглица.
Но если форум.файнансовский лауреат Флаймен утверждает иное, придется все пересмотреть. Ибо где тот лох Стиглиц и где гений Флаймен?
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:20

  sequence написав: Что такое "потребительский сектор в еще более широком понимании"? Основа - базовая потребность человека в крыше над головой. Остальное - двухметровые плазмы с итальянскими диванами могут подождать почти бесконечность.
Когда в ремонте дело доходит до мебели, то денег уже нет совсем или осталось на матрац. Зато этот матрац в своей (или условно своей, в случае ипотеки) хатынке. И все дальнейшие покупки идут по принципу "беру себе, значит, не буду брать полное гомно".
И тут уже я стою и жду, жадно потирая потные ладошки :lol: :lol:


Подумал, что расписывать не нужно и вы поймете - речь об инфляции ипотечных платежей. По состоянию на конец 2008-го ипотечный порфтель банков в валюте составлял 15 млрд долларов. Вот и считайте, сколько денег не получил потребительский сектор в последующие годы, когда ипотечные платежи выросли на 60%, а гривневые доходы - остались на месте, а то и уменьшились. И едва все успело восстановиться к 2013-му, как в 2014-2015 ипотечные платежи взлетели еще в 3 раза!

Эффект ипотечных программ считают по LTV (lifetime value), а не в момент раздачи кредитов...

И вы, конечно, можете возразить, что ошибок прошлого можно сегодня и не повторять - не нужны нам валютные ипотеки, у нас гривна есть. А я вам отвечу - да, есть. Но ипотека в ней как была неинтересной из-за своей дороговизны, так неинтересной и остается...
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:26

  zРадио написав:..
И вы, конечно, можете возразить, что ошибок прошлого можно сегодня и не повторять - не нужны нам валютные ипотеки, у нас гривна есть. А я вам отвечу - да, есть. Но ипотека в ней как была неинтересной из-за своей дороговизны, так неинтересной и остается...

у меня и в мыслях не было предлагать ипотеку в швейцарских франках.. Как регулятор/правительство может повлиять на ставку в швейцарском франке?
Разумеется, речь идет о доступном инструменте - гривне, и разумное снижение, скажем, до 10% со всеми страховками и комиссиями заметно оживило бы рынок. И не перегрело, бо все равно не очень дешево.
И заемщикам было бы куда спокойнее
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:36

  sequence написав:
  zРадио написав:..
И вы, конечно, можете возразить, что ошибок прошлого можно сегодня и не повторять - не нужны нам валютные ипотеки, у нас гривна есть. А я вам отвечу - да, есть. Но ипотека в ней как была неинтересной из-за своей дороговизны, так неинтересной и остается...

у меня и в мыслях не было предлагать ипотеку в швейцарских франках.. Как регулятор/правительство может повлиять на ставку в швейцарском франке?
Разумеется, речь идет о доступном инструменте - гривне, и разумное снижение, скажем, до 10% со всеми страховками и комиссиями заметно оживило бы рынок. И не перегрело, бо все равно не очень дешево.
И заемщикам было бы куда спокойнее


Я - первый за целевую эмиссию под проекты реальной экономики. Особенно, в кризисные времена. Но бетону здесь ловить нечего. Пока регуляторика ФФС далека от совершенства, государство не должно (и не будет) финансировать новые Урусы микитасей. Собственно, как не должно (и не будет) финансировать наследников бабушатников, которые станут бенефициарами льготной ипотеки вторички.

Вот и выходит, что стимулировать ипотеку первички - опасно, а вторички - лишено экономического смысла и общественной пользы.

Дороги - тоже не лучший выбор, ИМХО. Эффективнее было бы кредитовать бизнес, даже "некачественный" с позиции перспектив возврата. Глядишь - на стимулах стал бы качественным. В Штатах, кстати, с июня примерно так и поступают
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 17:44

  Жека79 написав:Вопрос - кто как думает, что ликвиднее и лучше будет сдаваться при одинаковом качестве ремонта (ремонт хороший)

1. Аристократ на Коновальца 34а (50-55м2)
2. Новопечерский двор , Драгомирова 2а
( не путать с новолипками, хоть он и рядом) (50-55м2)
3. Авеню ( или как оно там назыается правильно, на Дружбы народов 14-16) ( там площадь чуть больше 60-65м2), но тоже однуха.

кто в теме подскажите плиз

из данного списка 100% Аристократ
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:08

  KtoStroit написав:ЛУН вроде пишет, что застройщик один...

А вот, например, в Мисто квитив, застройщика два (тот же Обрий и МЖК оболонь). Так вот, именно Обрий продает через форвардные контракты, а Оболонь по другим договорам. Короче на рынке полный зоопарк

Договора 50/50 Обрий/Вартис
lensky
 
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