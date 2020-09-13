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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5256525752585259

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13

  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

от може створять ОСББ та позаключають прямі угоди із Водоканалом, Газом та Київенерго?
а кишенькові УК підуть лісом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:37

  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

Видихай ... тобто викреслюй :) порєшали ще взимку ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46

  change_pm написав:
  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

Видихай ... тобто викреслюй :) порєшали ще взимку ...

И что решили? ДТЭК сообщил что супер чуваки и я спишу 1,6млн? Там ещё 1,2млн и 0,3млн. другим поставщикам. Все радостно порешали или таки оплата по второму кругу?
Вообще люблю фразы "всё порешали". Обычно они значат что проблема вылезет чуть позже и чуть большего масштаба :) в общем тут тоже порешают я так думаю :)
stm
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