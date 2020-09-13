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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5257525852595260>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 18:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13

  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

от може створять ОСББ та позаключають прямі угоди із Водоканалом, Газом та Київенерго?
а кишенькові УК підуть лісом.
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flyman
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:37

  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

Видихай ... тобто викреслюй :) порєшали ще взимку ...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46

  change_pm написав:
  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

Видихай ... тобто викреслюй :) порєшали ще взимку ...

И что решили? ДТЭК сообщил что супер чуваки и я спишу 1,6млн? Там ещё 1,2млн и 0,3млн. другим поставщикам. Все радостно порешали или таки оплата по второму кругу?
Вообще люблю фразы "всё порешали". Обычно они значат что проблема вылезет чуть позже и чуть большего масштаба :) в общем тут тоже порешают я так думаю :)
stm
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:00

  stm написав:
  change_pm написав:
  stm написав:https://kyivcity.gov.ua/news/zhitlovi_kompleksi_patriotika_evrika_ta_sche_5_budinkiv_yaki_obslugovuye_tov_arkada-zhitloservis_mozhut_zalishis_bez_elektroenergi_cherez_nakopichennya_borgiv/
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.

Видихай ... тобто викреслюй :) порєшали ще взимку ...

И что решили? ДТЭК сообщил что супер чуваки и я спишу 1,6млн? Там ещё 1,2млн и 0,3млн. другим поставщикам. Все радостно порешали или таки оплата по второму кругу?
Вообще люблю фразы "всё порешали". Обычно они значат что проблема вылезет чуть позже и чуть большего масштаба :) в общем тут тоже порешают я так думаю :)

Порєшали, значить заплатили. Боргів тепер немає.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:34

  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?

ликвидные 1к 1000-1200 без вопросов

в примере была треха
полгода назад в Варшавском дороже 1000 за метр квадрат был в трёхе без ремонта
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 20:40

зацените влет на инвестиции. тысяч 200? 15 лет простоя
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:08

  Serg-ik написав:зацените влет на инвестиции. тысяч 200? 15 лет простоя
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1


Ахаха. Больше, думаю. И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут. Надо думать, как поделить ее на кавалирки, и в аренду :mrgreen: Иначе дела не будет
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:13

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:зацените влет на инвестиции. тысяч 200? 15 лет простоя
https://dom.ria.com/uk/realty-prodaja-k ... nal_rank_1


Ахаха. Больше, думаю. И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут. Надо думать, как поделить ее на кавалирки, и в аренду :mrgreen: Иначе дела не будет


Тут без Флая не обойтись)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:24

  Serg-ik написав:
  Прохожий написав:
  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?

ликвидные 1к 1000-1200 без вопросов

в примере была треха
полгода назад в Варшавском дороже 1000 за метр квадрат был в трёхе без ремонта

а, вы имеете в виду готовое с доками
думаю можно найти 3к и дешевле, например 2й этаж или какой еще неликвид

да берите уже Кристер)
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