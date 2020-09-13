Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 18:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Какой-то сюр. Люди купили новое жильё, которое лучше чем старое и теперь отключение от электрики и дом превращается в УКО. И это не первый случай: Мордор, Донца и т.д.
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:13
от може створять ОСББ та позаключають прямі угоди із Водоканалом, Газом та Київенерго?
а кишенькові УК підуть лісом.
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Додано: Чет 17 вер, 2020 19:37
Видихай ... тобто викреслюй порєшали ще взимку ...
Додано: Чет 17 вер, 2020 19:46
И что решили? ДТЭК сообщил что супер чуваки и я спишу 1,6млн? Там ещё 1,2млн и 0,3млн. другим поставщикам. Все радостно порешали или таки оплата по второму кругу?
Вообще люблю фразы "всё порешали". Обычно они значат что проблема вылезет чуть позже и чуть большего масштаба в общем тут тоже порешают я так думаю
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:00
Порєшали, значить заплатили. Боргів тепер немає.
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:34
в примере была треха
полгода назад в Варшавском дороже 1000 за метр квадрат был в трёхе без ремонта
Додано: Чет 17 вер, 2020 20:40
зацените влет на инвестиции. тысяч 200? 15 лет простоя
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:08
Ахаха. Больше, думаю. И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут. Надо думать, как поделить ее на кавалирки, и в аренду Иначе дела не будет
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:13
Тут без Флая не обойтись)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Чет 17 вер, 2020 21:24
а, вы имеете в виду готовое с доками
думаю можно найти 3к и дешевле, например 2й этаж или какой еще неликвид
да берите уже Кристер)
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