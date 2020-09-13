RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5257525852595260

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут.
немного подумал. Дом 2006 года и не правый берег. Возможно, что инвестировали на этапе строительства не дороже 800 у.е.году в 2003-2004. Может влёт и не большой, но время....и возможность продать по 2500 за метр.
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 11247
З нами з: 10.06.11
Подякував: 195 раз.
Подякували: 1059 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:30

  Прохожий написав:
  zРадио написав:
  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло. Ну а Варшавскому без ремонта, значит, и 1000 в будущем не светит...

если не ошибаюсь 3к в Кристере можно было взять па500
эксперт, вы считаете что этот рагульный ремонт вышел дороже чем па400 на квадрате? :mrgreen:

ау, эксперт!
так на чем "попадание инвестора на бабло"???

хотя пилить графики и диаграммы у вас получается гораздо лучше :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11757
З нами з: 05.06.13
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 21:55

  Прохожий написав:ау, эксперт!
так на чем "попадание инвестора на бабло"???

хотя пилить графики и диаграммы у вас получается гораздо лучше :mrgreen:

если не ошибаюсь 3к в Кристере можно было взять па500



Родное сердце, утритесь. Вы, как обычно, и приврали, и в лужу сели...

http://forum.domik.ua/zhk-krister-grad- ... 26921.html

ЖК Кристер Град, дом 1, первая очередь строительства - июль 2015.
Курс доллара - 21,5 грн.
Цена квадрата обсуждаемой трешки - 13 тыс грн (604 доллара)
Полная ее стоимость - 1 млн 272 тыс грн (59 163 доллара).

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7429
З нами з: 02.05.18
Подякував: 1330 раз.
Подякували: 3070 раз.
 
Профіль
7
5
3
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo
airmax78
 
Повідомлень: 36096
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:08

  Serg-ik написав:
  zРадио написав:И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут.
немного подумал. Дом 2006 года и не правый берег. Возможно, что инвестировали на этапе строительства не дороже 800 у.е.году в 2003-2004. Может влёт и не большой, но время....и возможность продать по 2500 за метр.

Якщо мене не підводить пам"ять, то було 1800 чи 2200 грн за метр в ті роки. В баксах самі порахуєте...

Ще там було багато квартир видано "нашарік". Це може бути одна з них.

Так, влет однозначно є, якщо вміти рахувати і заробляти своїм розумом. Якщо "нашарік", то все-рівно прибуток )))
change_pm
 
Повідомлень: 2220
З нами з: 03.02.16
Подякував: 63 раз.
Подякували: 501 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:28

  Жека79 написав:
  osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.


Никто никакие счета не открывает и кеш не гоняет. Точнее гоняет, но виртуально. Типа открывается счет, как бы вам на него поступают деньги, и типа вы их снимаете и сразу счет закрывается. Процедура занимает максимум 10 минут. Банкир уже приходит со всеми бумагами и справками-вам надо только подписать. Никто никакие вопросы о происхождении денег не задает.
Можете звать представителя банка к нотариусу, можете не звать. Тут вопрос больше к продавцу.

Если продавец продает и хочет чтоб его деньги были полностью белые- он позовет представителя банка, так как в случае вопросов потом откуда кеш--может оказаться что договора купли продажи не достаточно. А вот квитанция о снятии денег со своего счета в банке от продажи своей квартиры- это более чем убедительно.
По ценам- все эти приходящие к нотариусу банкиры есть у нотариусов, все зависит от их аппетита и суммы вашей сделки. Кто то просит 100 уе всего, кто то просит по 100 уе и с продавца и с покупана, кто то фиксирует сумму от 3 до 5 тыс грн. Вобщем, как договоритесь.


  Slon_Nosov написав:встретились у нотариуса, паспорт, справка о доходах в пределах суммы, бабло в зелени. у продавца доки на прелесть, паспорт. нотариус все проверят, продавец считает зелень, подписываете документы, покупатель получает ключи, доки и едет замки менять. фсе...

зы договор на всю сумму, налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет. услуги нотариуса по 2500 грн со сторон.


Спасибо!Все доходчиво.А то почитал,нотариус требует справки из банка,регистрация только после доков из банка и пр...Короче говоря,все как и раньше было по сути...а в банк,это в какой отдел(к кому нужно обращаться)или любой нотариус имеет список банков и их представителей по данным вопросам?
А что касается комисии рылов,так почти все норовят ее повесить на покупателя,как вроде покупателю их услуги охрененно нужны.На лун или ОЛХ прям сразу и пишут-3-5% от сделки доп расходов,хотя по идее должен платить продавец.
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 612
З нами з: 29.05.14
Подякував: 31 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:32

  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo

https://www.obozrevatel.com/realty/zhk- ... trafyi.htm
Еще один проект под Израиль. Строят и по сей день, не имея никаких документов разрешающих строительство. Я так понимаю, что планируют потом евреями прикрываться - давайте узаконим стройку, а то так может и международный скандал случиться, уважаемые израильтяне вложились деньгами
Damien
 
Повідомлень: 133
З нами з: 28.04.20
Подякував: 65 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:37

  Damien написав:Еще один проект под Израиль. Строят и по сей день, не имея никаких документов разрешающих строительство. Я так понимаю, что планируют потом евреями прикрываться - давайте узаконим стройку, а то так может и международный скандал случиться, уважаемые израильтяне вложились деньгами


А почему компания израильская если регистрация в Британии?
https://beta.companieshouse.gov.uk/company/10248454
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4049
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 719 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 22:38

  zРадио написав:
  Прохожий написав:ау, эксперт!
так на чем "попадание инвестора на бабло"???

хотя пилить графики и диаграммы у вас получается гораздо лучше :mrgreen:

если не ошибаюсь 3к в Кристере можно было взять па500



Родное сердце, утритесь. Вы, как обычно, и приврали, и в лужу сели...

http://forum.domik.ua/zhk-krister-grad- ... 26921.html

ЖК Кристер Град, дом 1, первая очередь строительства - июль 2015.
Курс доллара - 21,5 грн.
Цена квадрата обсуждаемой трешки - 13 тыс грн (604 доллара)
Полная ее стоимость - 1 млн 272 тыс грн (59 163 доллара).

Зображення

сливай дальше эксперт сидящий в луже :mrgreen:
лень искать скрины по моментам когда можно было взять дешевле, мож кто следит за Кристером подбросит)
но не суть
так все таки на чем в данном случае "попадание инвестора"???
Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло

не, реально, графики с диаграммами про сферических коней в вакууме у вас лучше получаются
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 11757
З нами з: 05.06.13
Подякував: 567 раз.
Подякували: 1195 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 5257525852595260
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Damien і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1914, 1915, 1916
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19155 3175215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 17 вер, 2020 23:00
Damien
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 226936
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205753
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.