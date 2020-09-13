Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zРадио написав:И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут.
немного подумал. Дом 2006 года и не правый берег. Возможно, что инвестировали на этапе строительства не дороже 800 у.е.году в 2003-2004. Может влёт и не большой, но время....и возможность продать по 2500 за метр.
ЖК Кристер Град, дом 1, первая очередь строительства - июль 2015. Курс доллара - 21,5 грн. Цена квадрата обсуждаемой трешки - 13 тыс грн (604 доллара) Полная ее стоимость - 1 млн 272 тыс грн (59 163 доллара).
zРадио написав:И такую площадь с голыми стенами па850 они не продадут.
немного подумал. Дом 2006 года и не правый берег. Возможно, что инвестировали на этапе строительства не дороже 800 у.е.году в 2003-2004. Может влёт и не большой, но время....и возможность продать по 2500 за метр.
Якщо мене не підводить пам"ять, то було 1800 чи 2200 грн за метр в ті роки. В баксах самі порахуєте...
Ще там було багато квартир видано "нашарік". Це може бути одна з них.
Так, влет однозначно є, якщо вміти рахувати і заробляти своїм розумом. Якщо "нашарік", то все-рівно прибуток )))
osafly написав:Мужики,подскажите будь ласка,как сейчас проходят расчеты по сделкам на вторичке??Очень давно не совершал сделок с недвигой,знаю что там несколько лет назад уменьшили сумму наличного расчета до 50К грн.Что теперь,справки в банке покупаются о безналичных платежах,или реально счета приходится открывать и гонять кэш??Сделки вроде все валютой оплачиваются на вторичке,это ж не первичка.Кто подскажет актуальные сейчас способы..Чисто из первых уст и своей практики.Спасибо.
Никто никакие счета не открывает и кеш не гоняет. Точнее гоняет, но виртуально. Типа открывается счет, как бы вам на него поступают деньги, и типа вы их снимаете и сразу счет закрывается. Процедура занимает максимум 10 минут. Банкир уже приходит со всеми бумагами и справками-вам надо только подписать. Никто никакие вопросы о происхождении денег не задает. Можете звать представителя банка к нотариусу, можете не звать. Тут вопрос больше к продавцу.
Если продавец продает и хочет чтоб его деньги были полностью белые- он позовет представителя банка, так как в случае вопросов потом откуда кеш--может оказаться что договора купли продажи не достаточно. А вот квитанция о снятии денег со своего счета в банке от продажи своей квартиры- это более чем убедительно. По ценам- все эти приходящие к нотариусу банкиры есть у нотариусов, все зависит от их аппетита и суммы вашей сделки. Кто то просит 100 уе всего, кто то просит по 100 уе и с продавца и с покупана, кто то фиксирует сумму от 3 до 5 тыс грн. Вобщем, как договоритесь.
Slon_Nosov написав:встретились у нотариуса, паспорт, справка о доходах в пределах суммы, бабло в зелени. у продавца доки на прелесть, паспорт. нотариус все проверят, продавец считает зелень, подписываете документы, покупатель получает ключи, доки и едет замки менять. фсе...
зы договор на всю сумму, налогов покупателю 1% в пользу государства если докам более 3-х лет. услуги нотариуса по 2500 грн со сторон.
Спасибо!Все доходчиво.А то почитал,нотариус требует справки из банка,регистрация только после доков из банка и пр...Короче говоря,все как и раньше было по сути...а в банк,это в какой отдел(к кому нужно обращаться)или любой нотариус имеет список банков и их представителей по данным вопросам? А что касается комисии рылов,так почти все норовят ее повесить на покупателя,как вроде покупателю их услуги охрененно нужны.На лун или ОЛХ прям сразу и пишут-3-5% от сделки доп расходов,хотя по идее должен платить продавец.
https://www.obozrevatel.com/realty/zhk- ... trafyi.htm Еще один проект под Израиль. Строят и по сей день, не имея никаких документов разрешающих строительство. Я так понимаю, что планируют потом евреями прикрываться - давайте узаконим стройку, а то так может и международный скандал случиться, уважаемые израильтяне вложились деньгами
Damien написав:Еще один проект под Израиль. Строят и по сей день, не имея никаких документов разрешающих строительство. Я так понимаю, что планируют потом евреями прикрываться - давайте узаконим стройку, а то так может и международный скандал случиться, уважаемые израильтяне вложились деньгами
ЖК Кристер Град, дом 1, первая очередь строительства - июль 2015. Курс доллара - 21,5 грн. Цена квадрата обсуждаемой трешки - 13 тыс грн (604 доллара) Полная ее стоимость - 1 млн 272 тыс грн (59 163 доллара).
сливай дальше эксперт сидящий в луже лень искать скрины по моментам когда можно было взять дешевле, мож кто следит за Кристером подбросит) но не суть так все таки на чем в данном случае "попадание инвестора"??? Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло
не, реально, графики с диаграммами про сферических коней в вакууме у вас лучше получаются
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