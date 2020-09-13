Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал А в августе к Дню Независимости и 25,3 было Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей
барабашов написав:Прохожий Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал А в августе к Дню Независимости и 25,3 было Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей
Вот это риэлторов плющит - в отсутствие аргументов перешли на оскорбления. Это радует! Не нравится, что мокнули в суровую действительность - ничего, бывает Высокорисковые бинарные опционы на первичку, по которым даже 200 тыс грн не вернешь в случае чего, проиграли накоплениям в обычную тумбочку! И это, замечу, при инвестировании на правильном временном отрезке - на дне КРЖН. При неправильным же - потеря даже части самой суммы инвестиций.
На обсуждаемом примере - 60к (с вознаграждением ФФС) по сертификату в 2015-м плюс минимум 30к на ремонт и обустройство 98 квадратов в 2017-м, чтобы выставить на продажу в 2020-м за 88к (и попробуй еще продать сейчас без торга)...
rjkz написав:В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.
каждая пятая гривна расходов бюджета 2021 г.-не существует
Думаю, что владельцы строительного бизнеса не против, при условии, что покупатели копили в долларе. Всплеск 2015-2017 г.-тому подтверждение
Если "всепропальщик" - это обо мне, то я не принадлежу ни к какому лагерю. Мне важнее просчитать или интуитивно прочувствовать что происходит и куда оно идет, а не мантрить на рост или обвал. Пока неопределенность с вероятностью большого ППца доминирующей над оптимистическим сценарием. Это в глобальном плане, а Украина никуда не денется от ППЦа, а вот прошлый "праздник жизни" прошел мимо 2012-2019 гг (Украине достались "крошки с барского стола"). Будем посмотреть.