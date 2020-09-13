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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5258525952605261

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:19

Прохожий
Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню
А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал
А в августе к Дню Независимости и 25,3 было
Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 17 вер, 2020 23:34

  барабашов написав:Прохожий
Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню
А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал
А в августе к Дню Независимости и 25,3 было
Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей


Вот это риэлторов плющит - в отсутствие аргументов перешли на оскорбления. Это радует! Не нравится, что мокнули в суровую действительность - ничего, бывает :mrgreen: Высокорисковые бинарные опционы на первичку, по которым даже 200 тыс грн не вернешь в случае чего, проиграли накоплениям в обычную тумбочку! И это, замечу, при инвестировании на правильном временном отрезке - на дне КРЖН. При неправильным же - потеря даже части самой суммы инвестиций.

На обсуждаемом примере - 60к (с вознаграждением ФФС) по сертификату в 2015-м плюс минимум 30к на ремонт и обустройство 98 квадратов в 2017-м, чтобы выставить на продажу в 2020-м за 88к (и попробуй еще продать сейчас без торга)...

Вот это бизнес так бизнес, ничего не скажешь...

PS: что почем ты сдавал - без пруфов расскажешь бабушке у подъезда. Перейди по ссылке на форум Домика, и посмотри на дату!
http://forum.domik.ua/zhk-krister-grad- ... 26921.html

Я дал прайс на дату и курс на дату. Если зачесываешь нам про другой курс на другую дату, давай прайс на эту же дату!
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

-ИдиёТ...(с)
Как таких Только земля носит...
Только слова генерала из "Даун-Хауса" к тебе,омскому АНАЛитику подойдут
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:55

  Serg-ik написав:
  rjkz написав:В пределах полугода-года станет понятно на сколько во времени затянет нынешний кризис и насколько он накроет Украину. Я считаю, что он еще и не начал накрывать и потенциал ППЦа недооценен.

каждая пятая гривна расходов бюджета 2021 г.-не существует
Доходи українського бюджету-2021 – 1017 мільярдів гривень.
Видатки бюджету – 1330 мільярдів гривень.
Граничний дефіцит держбюджету – 270 мільярдів гривень.


и к какому бы лагерю не принадлежал "всёпропальщик", есть смысл в его словах
https://gazeta.ua/blog/53888/vlada-gotu ... bude-kriza

Думаю, что владельцы строительного бизнеса не против, при условии, что покупатели копили в долларе. Всплеск 2015-2017 г.-тому подтверждение


Если "всепропальщик" - это обо мне, то я не принадлежу ни к какому лагерю. Мне важнее просчитать или интуитивно прочувствовать что происходит и куда оно идет, а не мантрить на рост или обвал. Пока неопределенность с вероятностью большого ППца доминирующей над оптимистическим сценарием. Это в глобальном плане, а Украина никуда не денется от ППЦа, а вот прошлый "праздник жизни" прошел мимо 2012-2019 гг (Украине достались "крошки с барского стола").
Будем посмотреть.
rjkz
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  #<1 ... 5258525952605261
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