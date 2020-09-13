Додано: Чет 17 вер, 2020 23:34

барабашов написав: Прохожий

Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню

А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал

А в августе к Дню Независимости и 25,3 было

Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей Во первых этомунеизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помнюА в июле в конце и по 24,5 тоже сдавалА в августе к Дню Независимости и 25,3 былоНо графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей

на дату

на дату

Вот это риэлторов плющит - в отсутствие аргументов перешли на оскорбления. Это радует! Не нравится, что мокнули в суровую действительность - ничего, бывает, по которым даже 200 тыс грн не вернешь в случае чего, проиграли накоплениям в обычную тумбочку! И это, замечу, при инвестировании на правильном временном отрезке - на дне КРЖН. При неправильным же - потеря даже части самой суммы инвестиций.На обсуждаемом примере - 60к (с вознаграждением ФФС) по сертификату в 2015-м плюс минимум 30к на ремонт и обустройство 98 квадратов в 2017-м, чтобы выставить на продажу в 2020-м за 88к (и попробуй еще продать сейчас без торга)...Вот это бизнес так бизнес, ничего не скажешь...PS: что почем ты сдавал - без пруфов расскажешь бабушке у подъезда. Перейди по ссылке на форум Домика, и посмотри на дату!Я дал прайси курс. Если зачесываешь нам про другой курс на другую дату, давай прайс на эту же дату!