А почему компания израильская если регистрация в Британии?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:37
А почему компания израильская если регистрация в Британии?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 17 вер, 2020 22:38
сливай дальше эксперт сидящий в луже
лень искать скрины по моментам когда можно было взять дешевле, мож кто следит за Кристером подбросит)
но не суть
так все таки на чем в данном случае "попадание инвестора"???
Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло
не, реально, графики с диаграммами про сферических коней в вакууме у вас лучше получаются
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:06
Может она такая же британская, как и Scarlett (ru.wikipedia.org/wiki/Scarlett_(торговая_марка)), которая продавала всякую говнобыттехнику подвального качества
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:19
Прохожий
Во первых этому травоядному неизвестно, что не 21,5 а 21,8 было на приём менее недели в районе 26-30 июня, сдавал немало тогда на оплату магазина, помню
А в июле в конце и по 24,5 тоже сдавал
А в августе к Дню Независимости и 25,3 было
Но графики и сводки с баблофронта они канешна правдивей
Додано: Чет 17 вер, 2020 23:34
Вот это риэлторов плющит - в отсутствие аргументов перешли на оскорбления. Это радует! Не нравится, что мокнули в суровую действительность - ничего, бывает Высокорисковые бинарные опционы на первичку, по которым даже 200 тыс грн не вернешь в случае чего, проиграли накоплениям в обычную тумбочку! И это, замечу, при инвестировании на правильном временном отрезке - на дне КРЖН. При неправильным же - потеря даже части самой суммы инвестиций.
На обсуждаемом примере - 60к (с вознаграждением ФФС) по сертификату в 2015-м плюс минимум 30к на ремонт и обустройство 98 квадратов в 2017-м, чтобы выставить на продажу в 2020-м за 88к (и попробуй еще продать сейчас без торга)...
Вот это бизнес так бизнес, ничего не скажешь...
PS: что почем ты сдавал - без пруфов расскажешь бабушке у подъезда. Перейди по ссылке на форум Домика, и посмотри на дату!
Я дал прайс на дату и курс на дату. Если зачесываешь нам про другой курс на другую дату, давай прайс на эту же дату!
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
-ИдиёТ...(с)
Как таких Только земля носит...
Только слова генерала из "Даун-Хауса" к тебе,омскому АНАЛитику подойдут
Додано: П'ят 18 вер, 2020 01:55
Если "всепропальщик" - это обо мне, то я не принадлежу ни к какому лагерю. Мне важнее просчитать или интуитивно прочувствовать что происходит и куда оно идет, а не мантрить на рост или обвал. Пока неопределенность с вероятностью большого ППца доминирующей над оптимистическим сценарием. Это в глобальном плане, а Украина никуда не денется от ППЦа, а вот прошлый "праздник жизни" прошел мимо 2012-2019 гг (Украине достались "крошки с барского стола").
Будем посмотреть.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:13
Если не ошибаюсь, 3к в Кристере на старте продаж были по 450.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:09
Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:17
Вы как на допросе, спустя много лет. Явочки, пароли. Там значит на магазин, там помню трусов купил фирменных, а там на ланос газ установил.
Вот чек , обмен валют, курс, вот другой: трусы кальвин фирменные 3 штуки.
Ну и клоуны, риелторы пошли.
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