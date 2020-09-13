Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Hudson Yards, известный как самый дорогой проект в сфере недвижимости в истории Америки, практически заброшен из-за пандемии коронавируса в стране . Комплекс стоимостью 25 миллиардов долларов, расположенный в Вест-Сайде Манхэттена, когда-то рекламировался как самая захватывающая новая достопримечательность Нью-Йорка Но всего через 18 месяцев после своего первоначального открытия - и через четыре года до предполагаемой даты завершения - застройка площадью 18 миллионов квадратных футов напоминает город-призрак. На фотографиях, сделанных DailyMail.com в четверг, запечатлены заброшенные парки Hudson Yards, закрытые ставнями офисы и пустые магазины - изображения, которые ставят под сомнение будущее розничного, коммерческого и жилого центра. Это далеко от первоначальных устремлений разработчиков, которые еще в 2018 году хвастались, что Хадсон-Ярдс может стать «центром притяжения» в Нью-Йорке. Первоначально комплекс задумывался как оазис для богатых с роскошными апартаментами и торговым центром площадью 1 миллион квадратных футов, заполненным элитными магазинами. Но по мере того, как богатые жители покидают город на фоне продолжающейся пандемии и шокирующего всплеска насильственных преступлений, шикарные квартиры остаются пустыми, а продавцы предметов роскоши изо всех сил пытаются привлечь покупателей.
На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.
На днях прошла сделка. Трехкомнатный кирпичный хрущ 57м возле Ленинградской пл. 43к.
Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии. 24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?
Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо? Не показывайте эту треху Сержу: