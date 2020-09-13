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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5258525952605261

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересные тенденции в мире....
Hudson Yards, известный как самый дорогой проект в сфере недвижимости в истории Америки, практически заброшен из-за пандемии коронавируса в стране .
Комплекс стоимостью 25 миллиардов долларов, расположенный в Вест-Сайде Манхэттена, когда-то рекламировался как самая захватывающая новая достопримечательность Нью-Йорка
Но всего через 18 месяцев после своего первоначального открытия - и через четыре года до предполагаемой даты завершения - застройка площадью 18 миллионов квадратных футов напоминает город-призрак.
На фотографиях, сделанных DailyMail.com в четверг, запечатлены заброшенные парки Hudson Yards, закрытые ставнями офисы и пустые магазины - изображения, которые ставят под сомнение будущее розничного, коммерческого и жилого центра.
Это далеко от первоначальных устремлений разработчиков, которые еще в 2018 году хвастались, что Хадсон-Ярдс может стать «центром притяжения» в Нью-Йорке.
Первоначально комплекс задумывался как оазис для богатых с роскошными апартаментами и торговым центром площадью 1 миллион квадратных футов, заполненным элитными магазинами.
Но по мере того, как богатые жители покидают город на фоне продолжающейся пандемии и шокирующего всплеска насильственных преступлений, шикарные квартиры остаются пустыми, а продавцы предметов роскоши изо всех сил пытаются привлечь покупателей.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... risis.html
Sanna
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59

На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.

На днях прошла сделка. Трехкомнатный кирпичный хрущ 57м возле Ленинградской пл. 43к.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:46

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo


Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?

Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо?
Не показывайте эту треху Сержу:

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  #<1 ... 5258525952605261
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