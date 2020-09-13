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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5258525952605261>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 02:13

  zРадио написав:
  Serg-ik написав:вот такое продаётся в Кристере
https://rieltor.ua/flats-sale/view/9602 ... nal_rank_1
Да, это панель
Вопрос: красивый фасад Варшавского без ремонта будет продаваться по 1000 сегодня и по 1200 -1500 очень -очень скоро?


Па900 за квадрат с ремонтом? Та даже если панель - тут явное попадание "инвестора" на бабло. Ну а Варшавскому без ремонта, значит, и 1000 в будущем не светит...


Если не ошибаюсь, 3к в Кристере на старте продаж были по 450.
rjkz
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:09

  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo


Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Интересные тенденции в мире....
Hudson Yards, известный как самый дорогой проект в сфере недвижимости в истории Америки, практически заброшен из-за пандемии коронавируса в стране .
Комплекс стоимостью 25 миллиардов долларов, расположенный в Вест-Сайде Манхэттена, когда-то рекламировался как самая захватывающая новая достопримечательность Нью-Йорка
Но всего через 18 месяцев после своего первоначального открытия - и через четыре года до предполагаемой даты завершения - застройка площадью 18 миллионов квадратных футов напоминает город-призрак.
На фотографиях, сделанных DailyMail.com в четверг, запечатлены заброшенные парки Hudson Yards, закрытые ставнями офисы и пустые магазины - изображения, которые ставят под сомнение будущее розничного, коммерческого и жилого центра.
Это далеко от первоначальных устремлений разработчиков, которые еще в 2018 году хвастались, что Хадсон-Ярдс может стать «центром притяжения» в Нью-Йорке.
Первоначально комплекс задумывался как оазис для богатых с роскошными апартаментами и торговым центром площадью 1 миллион квадратных футов, заполненным элитными магазинами.
Но по мере того, как богатые жители покидают город на фоне продолжающейся пандемии и шокирующего всплеска насильственных преступлений, шикарные квартиры остаются пустыми, а продавцы предметов роскоши изо всех сил пытаются привлечь покупателей.
https://www.dailymail.co.uk/news/articl ... risis.html
Sanna
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 08:59

На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.

На днях прошла сделка. Трехкомнатный кирпичный хрущ 57м возле Ленинградской пл. 43к.
Бывалый
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:46

  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo


Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?

Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо?
Не показывайте эту треху Сержу:

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airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 09:59

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo


Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?

Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо?
Не показывайте эту треху Сержу:

Зображення


Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть 53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати :mrgreen:

Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Если "всепропальщик" - это обо мне, то я не принадлежу ни к какому лагерю

Всёпропальщик-Фурса, автор статьи, в которой говорится, что всё пропало
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:29

Грандиозные по своей скорости планы реконструкции хрущёвок в Шевченковском районе-40 лет. Уж не евреи ли будут заниматься процессом?
https://stroyobzor.ua/news/rekonstruiro ... lveka.html
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  rjkz написав:Пока неопределенность с вероятностью большого ППца доминирующей над оптимистическим сценарием.

Так то воно так, але ціни на новобуди, наприклад, у місті Лева лише зростають!(ну, хіба десь в глибокому задуп'ї, то стоять на місці)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:49

  Serg-ik написав:Грандиозные по своей скорости планы реконструкции хрущёвок в Шевченковском районе-40 лет. Уж не евреи ли будут заниматься процессом?
https://stroyobzor.ua/news/rekonstruiro ... lveka.html

Обычная предвыборная Педальщина - не обращайте внимания.
На Лесном с 2016-го расселяют одну несчастную общажку - визг пилорамы при этом идет такой, что никакие беруши не помогают. Несчастную одноподъездную эконом-десятиэтажку мучить будут еще как минимум полтора года, скорее дольше.
Такими темпами не 40, а скорее 4000 лет надо закладывать
antey1969
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