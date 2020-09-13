Hudson Yards, известный как самый дорогой проект в сфере недвижимости в истории Америки, практически заброшен из-за пандемии коронавируса в стране .

Комплекс стоимостью 25 миллиардов долларов, расположенный в Вест-Сайде Манхэттена, когда-то рекламировался как самая захватывающая новая достопримечательность Нью-Йорка

Но всего через 18 месяцев после своего первоначального открытия - и через четыре года до предполагаемой даты завершения - застройка площадью 18 миллионов квадратных футов напоминает город-призрак.

На фотографиях, сделанных DailyMail.com в четверг, запечатлены заброшенные парки Hudson Yards, закрытые ставнями офисы и пустые магазины - изображения, которые ставят под сомнение будущее розничного, коммерческого и жилого центра.

Это далеко от первоначальных устремлений разработчиков, которые еще в 2018 году хвастались, что Хадсон-Ярдс может стать «центром притяжения» в Нью-Йорке.

Первоначально комплекс задумывался как оазис для богатых с роскошными апартаментами и торговым центром площадью 1 миллион квадратных футов, заполненным элитными магазинами.

Но по мере того, как богатые жители покидают город на фоне продолжающейся пандемии и шокирующего всплеска насильственных преступлений, шикарные квартиры остаются пустыми, а продавцы предметов роскоши изо всех сил пытаются привлечь покупателей.