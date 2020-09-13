|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59
Жека79 написав:
Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть 53м2
. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати
Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной
Ну ви і балувані!
Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван!
От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу!
Життя вдалося!©
І зовсім не шкодую! Краще я незабаром візьму ще одну однуху..... а потім ще.... і ще
- ніж брати неліквідну трьоху, яка буде нах нікому не потрібна, як сини підростуть(наприклад, через 10р)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 8628
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 533 раз.
- Подякували: 569 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:12
Бывалый написав:
На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.
Манипуляцией риэлторы называют курс НБУ - ахахахаха, это пять! Извините, курс черного нала не проверил, был страшно неправ
Что касается отделки ДБК-4 - судя по фотографиям, ее снятие только увеличило, а не удешевило стоимость ремонта...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7430
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1330 раз.
- Подякували: 3074 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|19164
|3176132
|
|
|126
|226950
|
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
|
|478
|205764
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|