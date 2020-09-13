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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5258525952605261

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 10:59

А жити то треба ВЖЕ/СЬОГОДНІ!!!!!!!!

  Жека79 написав:Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть 53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати

Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной

Ну ви і балувані! :mrgreen:
Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван!
От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу! :mrgreen:

Життя вдалося!©

І зовсім не шкодую! Краще я незабаром візьму ще одну однуху..... а потім ще.... і ще :mrgreen: - ніж брати неліквідну трьоху, яка буде нах нікому не потрібна, як сини підростуть(наприклад, через 10р)
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:12

  Бывалый написав:На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.


Манипуляцией риэлторы называют курс НБУ - ахахахаха, это пять! Извините, курс черного нала не проверил, был страшно неправ :mrgreen:

Что касается отделки ДБК-4 - судя по фотографиям, ее снятие только увеличило, а не удешевило стоимость ремонта...
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  #<1 ... 5258525952605261
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