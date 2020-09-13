Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати
Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной
Ну ви і балувані! Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван! От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу!
Життя вдалося!
І зовсім не шкодую! Краще я незабаром візьму ще одну однуху..... а потім ще.... і ще - ніж брати неліквідну трьоху, яка буде нах нікому не потрібна, як сини підростуть(наприклад, через 10р)
Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии. 24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?
Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо? Не показывайте эту треху Сержу:
в чому відмінність від хрущика 57м?
Бывалый написав:На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.
На днях прошла сделка. Трехкомнатный кирпичный хрущ 57м возле Ленинградской пл. 43к.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Жека79 написав:Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати
Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной
Ну ви і балувані! Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван! От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу!
Жека79 написав:Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.
А в чем неудобство, если кухня-гостиная является проходной? Я просто сейчас как раз рассматриваю варик переноса дверного проема, чтобы дверь спальни выходила в кухню-гостиную (с таким переносом в спальне встанет большой шкаф). Пока не решила, надо ли оно.
Жека79 написав:Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.
А в чем неудобство, если кухня-гостиная является проходной? Я просто сейчас как раз рассматриваю варик переноса дверного проема, чтобы дверь спальни выходила в кухню-гостиную (с таким переносом в спальне встанет большой шкаф). Пока не решила, надо ли оно.
Главное не пожертвуйте большими шкафами ради прикроватных тумбочек, как на замечательной планировке 53-метровой трехи.