Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:50

На строительно-ремонтном рынке похоже ажиотаж. В марте давал объявление про укладку плитки, было 19 ответов за 1 день. Две недели назад - 3 ответа за 3 дня.



Позвонил чудаку, с которым предварительно договорился в марте. Он думал день и дал цену 500 грн за кабанчик.



Так что спор ни о чем. В стране бум. Все будет путем.



ЗЫ но мой кристал бол собака упрямо твердит -30% осенью 2021. тупой зараза, не чувствует трендов

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California