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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5258525952605261

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Долярчик написав:
  Жека79 написав:Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть 53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати

Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной

Ну ви і балувані! :mrgreen:
Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван!
От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу! :mrgreen:

Життя вдалося!

І зовсім не шкодую! Краще я незабаром візьму ще одну однуху..... а потім ще.... і ще :mrgreen: - ніж брати неліквідну трьоху, яка буде нах нікому не потрібна, як сини підростуть(наприклад, через 10р)
А велика кухня це скільки?
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:41

  airmax78 написав:
  Жека79 написав:
  airmax78 написав:Странно. КРЖН же никому не интересен.
https://nerukhomi.ua/ukr/news/obektyi/k ... book_promo


Макс а что тут интересного? Это же отель, если его конечно построят. Вы видели план этажа? 24 квартиры на этаже и все мелкие однухи- студии.
24 однухи КАРЛ!!! На одном этаже!!! Какое это нафиг жильё?

Чтобы понять - надо посмотреть что происходит с S1. Я не знаю, кстати, что там происходит. Но раз решили построить его улучшенную и увеличенную в объемах (но не в площадях квартир) копию, значит, видимо, все хорошо?
Не показывайте эту треху Сержу:

Зображення

в чому відмінність від хрущика 57м?
  Бывалый написав:На этом же сайте можно найти курс по миняйло заявкам на дату/период дат. Так на 28-е июля курс 23,2/23,4, что на 8% отличается от манипуляции про 21,5. И уже выходит не 60, а 55 за квартиру. Кроме того, там пишут об отделке от строителей, что еще удешевляет стоимость начинки.

На днях прошла сделка. Трехкомнатный кирпичный хрущ 57м возле Ленинградской пл. 43к.
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 11:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Faceless написав:А велика кухня це скільки?

~17м2 (шах і мат Флаю! ) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:48

  Долярчик написав:
  Жека79 написав:Ух блин а это оказывается треха??? Я даже не мог подумать что сейчас треха может быть 53м2. Очень интересно посмотреть на размеры комнат, особенно на их ширину и как туда станут нарисованные двуспальные кровати

Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной

Ну ви і балувані! :mrgreen:
Он Долярчик - зробив з однухи 53м2 - двуху, при тому, що кухня-студія після розподілу, все одно залишилась великою, куди нормально помістився диван!
От так і живу - я+жінка+2сина і не жу-жу! :mrgreen:

Життя вдалося!©

І зовсім не шкодую! Краще я незабаром візьму ще одну однуху..... а потім ще.... і ще :mrgreen: - ніж брати неліквідну трьоху, яка буде нах нікому не потрібна, як сини підростуть(наприклад, через 10р)


про однуху, которая переделана в двуху я и писал, при условии что комната не проходная.

Просто чтобы понять что вы имеете в виду под слоганом ,,життя вдалося,, если не секрет-
вы как спите - вчетвером в одной комнате? или кто то у вас спит на кухне куда поместился диван?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 12:50

  Жека79 написав:Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.

А в чем неудобство, если кухня-гостиная является проходной? Я просто сейчас как раз рассматриваю варик переноса дверного проема, чтобы дверь спальни выходила в кухню-гостиную (с таким переносом в спальне встанет большой шкаф). Пока не решила, надо ли оно.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 13:00

  Natt написав:
  Жека79 написав:Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.

А в чем неудобство, если кухня-гостиная является проходной? Я просто сейчас как раз рассматриваю варик переноса дверного проема, чтобы дверь спальни выходила в кухню-гостиную (с таким переносом в спальне встанет большой шкаф). Пока не решила, надо ли оно.

Главное не пожертвуйте большими шкафами ради прикроватных тумбочек, как на замечательной планировке 53-метровой трехи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 15:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

На строительно-ремонтном рынке похоже ажиотаж. В марте давал объявление про укладку плитки, было 19 ответов за 1 день. Две недели назад - 3 ответа за 3 дня.

Позвонил чудаку, с которым предварительно договорился в марте. Он думал день и дал цену 500 грн за кабанчик.

Так что спор ни о чем. В стране бум. Все будет путем.

ЗЫ но мой кристал бол собака упрямо твердит -30% осенью 2021. тупой зараза, не чувствует трендов
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adeges
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:07

  airmax78 написав:
  Natt написав:
  Жека79 написав:Пс. Моя последняя однуха в ривере была 55м2. Тоесть больше чем эта треха. И я вам скажу так- это самый минимальный метраж для более менее комфортного проживания из 2-Х взрослых, и то при условии что кухня-гостиная отделена от спальни и не является проходной.

А в чем неудобство, если кухня-гостиная является проходной? Я просто сейчас как раз рассматриваю варик переноса дверного проема, чтобы дверь спальни выходила в кухню-гостиную (с таким переносом в спальне встанет большой шкаф). Пока не решила, надо ли оно.

Главное не пожертвуйте большими шкафами ради прикроватных тумбочек, как на замечательной планировке 53-метровой трехи.

Так у 73%-ного простачка тоже такая же планировка, а то и хуже, с двумя окнами в однухе и соответственно кухней-прихожей аж в 17метров. Комнаты же тоже не по 10 метров с поднимающейся к потолку антигравитационной гравицапой двуспальной кроватью, и сральник не три метра с сидячей ванной как в хрюще
Там все дизайнерские изыски по полочке в ванной и мылу,спёртому в школьном туалете, можно было предугадать.
Кстати на ТОЙ планировке 53х метровой трёхи кровати под инвалидов-лилипутов или безногих тщедушных вьетнамцев? Линейкой всё проверил - там кровать на две персоны максимум 1.30×1.60
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:32

  adeges написав:На строительно-ремонтном рынке похоже ажиотаж. В марте давал объявление про укладку плитки, было 19 ответов за 1 день. Две недели назад - 3 ответа за 3 дня.

Позвонил чудаку, с которым предварительно договорился в марте. Он думал день и дал цену 500 грн за кабанчик.

Так что спор ни о чем. В стране бум. Все будет путем.

ЗЫ но мой кристал бол собака упрямо твердит -30% осенью 2021. тупой зараза, не чувствует трендов

Лежал возле телевизора - намагнитился. Надо размагнитить. Тащите его сюда:
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 16:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  adeges написав:
  Mustang написав:та да, максик выхватил видовую


что приятно в клонах - детская непосредственность. еще и на брудершафт не того, а уже ласково и уважительно. на то и форум

Это отец пишет - ему можно. Даже как-то на душе теплее становится, что ласково по щеке потрепал.
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