RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5259526052615262

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html
airmax78
 
Повідомлень: 36104
З нами з: 25.10.12
Подякував: 887 раз.
Подякували: 4272 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45

  airmax78 написав:Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html


Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
Повідомлень: 632
З нами з: 25.12.15
Подякував: 122 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5259526052615262
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 3 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1916, 1917, 1918
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
19170 3177535
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 18:19
Рыба-сом
Дешевая недвижимость 30 000 $ когда и что лучше брать? 1 ... 11, 12, 13
Anonymous » Суб 05 тра, 2012 23:19
126 227009
Переглянути останнє повідомлення
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 46, 47, 48
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 04:06
478 205786
Переглянути останнє повідомлення
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (20566)
18.09.2020 21:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.