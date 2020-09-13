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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45
Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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