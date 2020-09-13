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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45
Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:02
у вас паранойя?
какой инвестор?
типичная квартира сделанная для себя
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:07
Это вряд ли была инвестиция. Просто жил и решил продать. Но цену придется уполовинить. Ну или оставить себе )))
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:10
Давайте без оскорблений, вы прекрасно знаете, что при покупке всегда думают, что когда то прийдеться продавать, даже если брал для себя.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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