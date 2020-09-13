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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5260526152625263>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45

  airmax78 написав:Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html


Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:02

  remark написав:
  airmax78 написав:Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html


Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)

у вас паранойя?
какой инвестор?
типичная квартира сделанная для себя
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:07

  remark написав:
  airmax78 написав:Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html


Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)


Это вряд ли была инвестиция. Просто жил и решил продать. Но цену придется уполовинить. Ну или оставить себе )))
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:10

  Прохожий написав:
  remark написав:
  airmax78 написав:Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?

https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/prodam ... J0EEW.html


Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)

у вас паранойя?
какой инвестор?
типичная квартира сделанная для себя


Давайте без оскорблений, вы прекрасно знаете, что при покупке всегда думают, что когда то прийдеться продавать, даже если брал для себя.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 07:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  remark написав:Давайте без оскорблений, вы прекрасно знаете, что при покупке всегда думают, что когда то прийдеться продавать, даже если брал для себя.


практика показывает, что вообще не всегда...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 09:47

скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 10:17

Grand Touring
С какой скоростью убывает население Черкасс?
Когда там будет стариков (60+) больше чем тех, кто им попы подтирает (-...30)?
Когда по этому графику Черкассы станут ПГТ, селом и обнулятся?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 12:48

  Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.


Чем подтвердите прирост денег у лендлордов? Звучит как утешительный приз для растишек с вечным дорожаем в Киеве.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

барабашов написав:Grand Touring
С какой скоростью убывает население Черкасс?
Когда там будет стариков (60+) больше чем тех, кто им попы подтирает (-...30)?
Когда по этому графику Черкассы станут ПГТ, селом и обнулятся?
Не сильно и убывает
Faceless
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