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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Где найти такого ...., кто купит в этом доме это за эту фантастическую сумму?
Додано: П'ят 18 вер, 2020 21:45
Я бы добавил на какого лоха расчитывал этот инвестор или верил в вечный дорожай)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:02
у вас паранойя?
какой инвестор?
типичная квартира сделанная для себя
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:07
Это вряд ли была инвестиция. Просто жил и решил продать. Но цену придется уполовинить. Ну или оставить себе )))
Додано: П'ят 18 вер, 2020 22:10
Давайте без оскорблений, вы прекрасно знаете, что при покупке всегда думают, что когда то прийдеться продавать, даже если брал для себя.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 19 вер, 2020 07:45
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
практика показывает, что вообще не всегда...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Суб 19 вер, 2020 09:47
скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.
Додано: Суб 19 вер, 2020 10:17
Grand Touring
С какой скоростью убывает население Черкасс?
Когда там будет стариков (60+) больше чем тех, кто им попы подтирает (-...30)?
Когда по этому графику Черкассы станут ПГТ, селом и обнулятся?
Додано: Суб 19 вер, 2020 12:48
Чем подтвердите прирост денег у лендлордов? Звучит как утешительный приз для растишек с вечным дорожаем в Киеве.
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
Додано: Суб 19 вер, 2020 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не сильно и убывает
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