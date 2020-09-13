Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.
Чем подтвердите прирост денег у лендлордов? Звучит как утешительный приз для растишек с вечным дорожаем в Киеве.
Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50. При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности." Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50. При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности." Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж
Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50. При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности." Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж
Я просто не в курсе. На карте бросил маршрут в центр вроде до 10 км, не так уж много.
Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро. Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро. https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU На 1.20. можно включить субтитры.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид написав:Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро. Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро. https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU На 1.20. можно включить субтитры.
Тут надо задать себе вопрос - купил бы Я ЭТО за 69кЕвро? Там бы где я хотел жить и не в ЕС цены совсем не такие.