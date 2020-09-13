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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5260526152625263

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:08

  remark написав:
  Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.


Чем подтвердите прирост денег у лендлордов? Звучит как утешительный приз для растишек с вечным дорожаем в Киеве.


Я вообще подумал, что это был рофл :)
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как мы помним, в стране есть всего несколько городов, переживущих всё и вся.
Вот пример есть http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=12061087&an=0&page=0#Post12061087

Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50.
При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности."
Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

vano80 написав:Как мы помним, в стране есть всего несколько городов, переживущих всё и вся.
Вот пример есть http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=12061087&an=0&page=0#Post12061087

Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50.
При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности."
Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:37

  Faceless написав:
vano80 написав:Как мы помним, в стране есть всего несколько городов, переживущих всё и вся.
Вот пример есть http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=12061087&an=0&page=0#Post12061087

Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50.
При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности."
Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж


Я просто не в курсе. На карте бросил маршрут в центр вроде до 10 км, не так уж много.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 13:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро.
Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро.
https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU
На 1.20. можно включить субтитры.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 14:18

  Хомякоид написав:Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро.
Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро.
https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU
На 1.20. можно включить субтитры.

Тут надо задать себе вопрос - купил бы Я ЭТО за 69кЕвро?
Там бы где я хотел жить и не в ЕС цены совсем не такие.
барабашов
 
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