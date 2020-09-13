Расскажите нам что это за деньги крутятся в городах?
Кредитные, бюджетные?
Лишние люди переселяются в мегаполисы. Пока их там содержат. Но будет ли так всегда?
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Додано: Суб 19 вер, 2020 18:02
Расскажите нам что это за деньги крутятся в городах?
Кредитные, бюджетные?
Лишние люди переселяются в мегаполисы. Пока их там содержат. Но будет ли так всегда?
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Если вкратце - так будет на нашем веку уж точно, потому что только так можно обеспечить высокий уровень спроса и соответственно высокий уровень занятости населения. А только так может функционировать современная экономика.
Человечество в своем развитии уже пришло к тому что 90% того что мы делаем - мы делаем от того что нам нечего делать и нам нужно занять людей + забавы ради.
Что бы всё это функционировало - народ должен жить компактно)
А лишние люди на самом деле не лишние. Они обеспечиваают возможность функционирования сервисов для не лишних людей ))
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:31
В глобальном понимании - верно. Но не забывайте, что из наших сел едут не в наши города, а в "их" города. Внутренняя миграция в Украине намного меньше внешней, потому что у нас и в городах проблемы с работой и деньгами (включая Киев и др. миллионники, из которых перебираются в города и поменьше, но в более успешных странах).
Поэтому расхожая фраза "что у нас, что у них" - большая натяжка в контексте демографии...
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:35
Стоп-стоп-стоп
Адэсса
Куй-зна-хде в трёх парсеках от Аркадии и Ланжерона
И общага по 1100 почти за метр
Не Круша, а Адэсса и заж0пья
Входили точно тыщщ по 10, как у нас в Набережном Квартале и Соколовском с Щаслывым, жлоб-ремонт от Флуя с б/у техникой - и дайте два выхлопа а то вообще весь таки в убытке...
Дайте такой же пример рядом с Антоновича - тогда будем волосы рвать...
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:49
Тебе не надоело подергивать на цены прошлого дна рынка? Лучше скажи, в каком неадеквате нужно быть, чтобы сегодня покупать па1000 то, что 4 года назад продавалось па600?
То, что актив продемонстрировал рост в прошлом - лишь признак того, что в будущем он скорее пойдет на коррекцию, чем будет расти дальше, потому что чем выше поднимается цена, тем больший объем денег требуется для ее удержания и дальнейшего роста (вал инвестиций = объем проинвестированного в натуральном выражении * его цену).
Ты заработал на прошлом дне - молодец, возьми пирожок и жди следующего!
Додано: Суб 19 вер, 2020 18:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Додано: Суб 19 вер, 2020 19:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?
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