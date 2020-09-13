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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:02

  Santehnik написав:Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены.

Расскажите нам что это за деньги крутятся в городах?
Кредитные, бюджетные?
Лишние люди переселяются в мегаполисы. Пока их там содержат. Но будет ли так всегда? :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Расскажите нам что это за деньги крутятся в городах?
Кредитные, бюджетные?
Лишние люди переселяются в мегаполисы. Пока их там содержат. Но будет ли так всегда? :mrgreen:

Если вкратце - так будет на нашем веку уж точно, потому что только так можно обеспечить высокий уровень спроса и соответственно высокий уровень занятости населения. А только так может функционировать современная экономика.
Человечество в своем развитии уже пришло к тому что 90% того что мы делаем - мы делаем от того что нам нечего делать и нам нужно занять людей + забавы ради.
Что бы всё это функционировало - народ должен жить компактно)
А лишние люди на самом деле не лишние. Они обеспечиваают возможность функционирования сервисов для не лишних людей ))
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:31

  Santehnik написав:Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены. Периодически люди уставшие от мегаполисов выезжают туда жить, но не все выдерживают жизнь вне цивилизации.


В глобальном понимании - верно. Но не забывайте, что из наших сел едут не в наши города, а в "их" города. Внутренняя миграция в Украине намного меньше внешней, потому что у нас и в городах проблемы с работой и деньгами (включая Киев и др. миллионники, из которых перебираются в города и поменьше, но в более успешных странах).

Поэтому расхожая фраза "что у нас, что у них" - большая натяжка в контексте демографии...
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:35

  Faceless написав:
vano80 написав:Как мы помним, в стране есть всего несколько городов, переживущих всё и вся.
Вот пример есть http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat=0&Number=12061087&an=0&page=0#Post12061087

Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50.
При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности."
Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж

Стоп-стоп-стоп
Адэсса
Куй-зна-хде в трёх парсеках от Аркадии и Ланжерона
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Входили точно тыщщ по 10, как у нас в Набережном Квартале и Соколовском с Щаслывым, жлоб-ремонт от Флуя с б/у техникой - и дайте два выхлопа а то вообще весь таки в убытке...
Дайте такой же пример рядом с Антоновича - тогда будем волосы рвать...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:49

  барабашов написав:Стоп-стоп-стоп
Адэсса
Куй-зна-хде в трёх парсеках от Аркадии и Ланжерона
И общага по 1100 почти за метр
Не Круша, а Адэсса и заж0пья
Входили точно тыщщ по 10, как у нас в Набережном Квартале и Соколовском с Щаслывым, жлоб-ремонт от Флуя с б/у техникой - и дайте два выхлопа а то вообще весь таки в убытке...
Дайте такой же пример рядом с Антоновича - тогда будем волосы рвать...


Тебе не надоело подергивать на цены прошлого дна рынка? Лучше скажи, в каком неадеквате нужно быть, чтобы сегодня покупать па1000 то, что 4 года назад продавалось па600?

То, что актив продемонстрировал рост в прошлом - лишь признак того, что в будущем он скорее пойдет на коррекцию, чем будет расти дальше, потому что чем выше поднимается цена, тем больший объем денег требуется для ее удержания и дальнейшего роста (вал инвестиций = объем проинвестированного в натуральном выражении * его цену).

Ты заработал на прошлом дне - молодец, возьми пирожок и жди следующего!
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 19:20

  Santehnik написав:Человечество в своем развитии уже пришло к тому что 90% того что мы делаем - мы делаем от того что нам нечего делать и нам нужно занять людей + забавы ради.

Война разве не эффективней?
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:10

  Faceless написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?

Мабудь через це:
Скаршевский: В 60 городах Украины возможны отключения от газа и отопления за долги перед Нефтегазом

https://www.youtube.com/watch?v=1gMncVvybJE

зі. По Україні є варіанти, а в Києві будуть тримати поки гайки не зірве...
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:22

  Faceless написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?


ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
moldashavanin
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