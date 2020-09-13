Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
UA написав:Расскажите нам что это за деньги крутятся в городах? Кредитные, бюджетные? Лишние люди переселяются в мегаполисы. Пока их там содержат. Но будет ли так всегда?
Если вкратце - так будет на нашем веку уж точно, потому что только так можно обеспечить высокий уровень спроса и соответственно высокий уровень занятости населения. А только так может функционировать современная экономика. Человечество в своем развитии уже пришло к тому что 90% того что мы делаем - мы делаем от того что нам нечего делать и нам нужно занять людей + забавы ради. Что бы всё это функционировало - народ должен жить компактно) А лишние люди на самом деле не лишние. Они обеспечиваают возможность функционирования сервисов для не лишних людей ))
Santehnik написав:Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены. Периодически люди уставшие от мегаполисов выезжают туда жить, но не все выдерживают жизнь вне цивилизации.
В глобальном понимании - верно. Но не забывайте, что из наших сел едут не в наши города, а в "их" города. Внутренняя миграция в Украине намного меньше внешней, потому что у нас и в городах проблемы с работой и деньгами (включая Киев и др. миллионники, из которых перебираются в города и поменьше, но в более успешных странах).
Поэтому расхожая фраза "что у нас, что у них" - большая натяжка в контексте демографии...
Что мы имеем - 7 июня цена 52, сейчас 48-50. При этом с ремонтом и "В квартире остается вся мебель. ТВ, стиральная машинка, холодильник по договоренности." Это неликвид, или завышена цена, или нежилой фонд? Что отпугивает людей от такого прекрасного предложения?
Нежилой фонд, какие-то задворки возле аэропорта - просто мечта, че уж
Стоп-стоп-стоп Адэсса Куй-зна-хде в трёх парсеках от Аркадии и Ланжерона И общага по 1100 почти за метр Не Круша, а Адэсса и заж0пья Входили точно тыщщ по 10, как у нас в Набережном Квартале и Соколовском с Щаслывым, жлоб-ремонт от Флуя с б/у техникой - и дайте два выхлопа а то вообще весь таки в убытке... Дайте такой же пример рядом с Антоновича - тогда будем волосы рвать...
барабашов написав:Стоп-стоп-стоп Адэсса Куй-зна-хде в трёх парсеках от Аркадии и Ланжерона И общага по 1100 почти за метр Не Круша, а Адэсса и заж0пья Входили точно тыщщ по 10, как у нас в Набережном Квартале и Соколовском с Щаслывым, жлоб-ремонт от Флуя с б/у техникой - и дайте два выхлопа а то вообще весь таки в убытке... Дайте такой же пример рядом с Антоновича - тогда будем волосы рвать...
Тебе не надоело подергивать на цены прошлого дна рынка? Лучше скажи, в каком неадеквате нужно быть, чтобы сегодня покупать па1000 то, что 4 года назад продавалось па600?
То, что актив продемонстрировал рост в прошлом - лишь признак того, что в будущем он скорее пойдет на коррекцию, чем будет расти дальше, потому что чем выше поднимается цена, тем больший объем денег требуется для ее удержания и дальнейшего роста (вал инвестиций = объем проинвестированного в натуральном выражении * его цену).
Ты заработал на прошлом дне - молодец, возьми пирожок и жди следующего!