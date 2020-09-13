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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5262526352645265

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?


ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:38

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?


ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна

это по теме ветки реально?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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  #<1 ... 5262526352645265
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