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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:29
moldashavanin написав: Faceless написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?
ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна
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Додано: Суб 19 вер, 2020 20:38
Faceless написав: moldashavanin написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна
это по теме ветки реально?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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