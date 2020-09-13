Какую из? Она как бы не одна
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Суб 19 вер, 2020 20:38
это по теме ветки реально?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:16
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Конечно. Ведь если отопления не будет - вся недвижимость камнем вниз, Тетрис будет патриста плюс прицеп дров для буржуйки
Додано: Суб 19 вер, 2020 21:21
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Знатоки серебряной мили, подскажите что за движ начался по Маккейна, напротив ФК2? Кто и что будет строить и главное когда?
Додано: Суб 19 вер, 2020 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Смотря в какую сторону от ФК2.
Где-то в том месте по слухам вроде КАН новый проект бизнес-класса будет строить из 6 или скольки там домов на месте старого троллейбусного? депо.
Хотя есть и другие слухи
А с другой стороны планируется Healthy City.
Зараз переглядають цей форум: foxluck і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|