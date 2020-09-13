Santehnik написав:

Хомякоид написав: Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро.

Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро.

https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU

На 1.20. можно включить субтитры. Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро.Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро.На 1.20. можно включить субтитры.

Так это эквивалент наших сел где наследственные хаты продают по 4-5 тыщ баксов, лишь бы их хоть кто-то купил.Видели машины из Европы которые за 3-4 года умудряются по 250 тыщ пробега накрутить? Это вот жители таких мест каждый день катаются по автобанам в город на работу.Впринципе часика полтора в пути не так и много относительно нас, но быстро задолбает.Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены. Периодически люди уставшие от мегаполисов выезжают туда жить, но не все выдерживают жизнь вне цивилизации.В ЕС относительно за вменяемые деньги можно купить недвигу в Варшаве/Кракове.Если двигаться на запад то в такого уровня городах уже начинается космос по ценам.