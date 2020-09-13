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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5263526452655266>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

moldashavanin написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?
Шо вы на той ТЭЦ так зациклились?


ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 20:38

  Faceless написав:
moldashavanin написав:
moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?


ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна

это по теме ветки реально?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  Faceless написав:
moldashavanin написав:
ну ... уволили 50 % работников а остальным задерживают зарплату
отрезали ТЕЦ от газа.
Какую из? Она как бы не одна

это по теме ветки реально?


Конечно. Ведь если отопления не будет - вся недвижимость камнем вниз, Тетрис будет патриста плюс прицеп дров для буржуйки
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 21:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знатоки серебряной мили, подскажите что за движ начался по Маккейна, напротив ФК2? Кто и что будет строить и главное когда?
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 вер, 2020 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  drevlyanin написав:Знатоки серебряной мили, подскажите что за движ начался по Маккейна, напротив ФК2? Кто и что будет строить и главное когда?

Смотря в какую сторону от ФК2.
Где-то в том месте по слухам вроде КАН новый проект бизнес-класса будет строить из 6 или скольки там домов на месте старого троллейбусного? депо.
Хотя есть и другие слухи
http://kievvlast.com.ua/text/vozle-lybe ... arov-zemli

А с другой стороны планируется Healthy City.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:37

  drevlyanin написав:Знатоки серебряной мили, подскажите что за движ начался по Маккейна, напротив ФК2? Кто и что будет строить и главное когда?

Вроде кан. Около 8-10 домов. Расчищают участок уже несколько месяцев. На месте элеетротранспорта

Если так, то цена обещает удивить.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:44

  Santehnik написав:
  Хомякоид написав:Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро.
Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро.
https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU
На 1.20. можно включить субтитры.

Так это эквивалент наших сел где наследственные хаты продают по 4-5 тыщ баксов, лишь бы их хоть кто-то купил.
Видели машины из Европы которые за 3-4 года умудряются по 250 тыщ пробега накрутить? Это вот жители таких мест каждый день катаются по автобанам в город на работу.
Впринципе часика полтора в пути не так и много относительно нас, но быстро задолбает.
Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены. Периодически люди уставшие от мегаполисов выезжают туда жить, но не все выдерживают жизнь вне цивилизации.
В ЕС относительно за вменяемые деньги можно купить недвигу в Варшаве/Кракове.
Если двигаться на запад то в такого уровня городах уже начинается космос по ценам.


В Германии, в частности в Баварии овермного заводов находиться в селах.
Да, все это децинтрализация, которую должна сделать Украина, но пока только разговоры. Местная громада принимает решение сколько налогово платить или платить вообще.
Так вот, работал я на таком заводе на каникулах. Коллега з зарплатой около 2000 евро, нашел такой себе домик за 80 000 евро, взял кредитик и живет себе с семьей.
До работы до получаса на авто.
Кто конечно хочет жить и работать в крупном городе, там и недвига соответственно стоит. Ну и никто там за 2000 работать не будет кроме остарбайтеров или студентов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:59

  moldashavanin написав:вопрос знатокам - Местной ТЕЦ дадут газ зимой или нет ?

на уголь перейдет, правда смог и запах, зато тепло будет
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:03

  барабашов написав:Grand Touring
С какой скоростью убывает население Черкасс?
Когда там будет стариков (60+) больше чем тех, кто им попы подтирает (-...30)?
Когда по этому графику Черкассы станут ПГТ, селом и обнулятся?
селом не станут в силу своего удачного месторасположения, предки знали толк где селиться
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:04

  remark написав:
  Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.


Чем подтвердите прирост денег у лендлордов?
личное наблюдение
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