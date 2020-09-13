Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав:Кто тут говорил что за границей все дорого и кавалирки по пол лимона евро. Вот поляк смотрит дом, с 11 сотками в Германии за 69 000 евро. https://www.youtube.com/watch?v=10Z-plnu0jU На 1.20. можно включить субтитры.
Так это эквивалент наших сел где наследственные хаты продают по 4-5 тыщ баксов, лишь бы их хоть кто-то купил. Видели машины из Европы которые за 3-4 года умудряются по 250 тыщ пробега накрутить? Это вот жители таких мест каждый день катаются по автобанам в город на работу. Впринципе часика полтора в пути не так и много относительно нас, но быстро задолбает. Мы живем в 21 веке. В 21 веке работа и деньги есть только в городах. Села умирают что у нас, что у них. От этого и такие цены. Периодически люди уставшие от мегаполисов выезжают туда жить, но не все выдерживают жизнь вне цивилизации. В ЕС относительно за вменяемые деньги можно купить недвигу в Варшаве/Кракове. Если двигаться на запад то в такого уровня городах уже начинается космос по ценам.
В Германии, в частности в Баварии овермного заводов находиться в селах. Да, все это децинтрализация, которую должна сделать Украина, но пока только разговоры. Местная громада принимает решение сколько налогово платить или платить вообще. Так вот, работал я на таком заводе на каникулах. Коллега з зарплатой около 2000 евро, нашел такой себе домик за 80 000 евро, взял кредитик и живет себе с семьей. До работы до получаса на авто. Кто конечно хочет жить и работать в крупном городе, там и недвига соответственно стоит. Ну и никто там за 2000 работать не будет кроме остарбайтеров или студентов.
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
барабашов написав:Grand Touring С какой скоростью убывает население Черкасс? Когда там будет стариков (60+) больше чем тех, кто им попы подтирает (-...30)? Когда по этому графику Черкассы станут ПГТ, селом и обнулятся?
селом не станут в силу своего удачного месторасположения, предки знали толк где селиться
Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.