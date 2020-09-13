|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:09
Grand Touring написав: remark написав: Grand Touring написав:
скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.
Чем подтвердите прирост денег у лендлордов?
личное наблюдение
Скрины Долярчика
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 12617
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7149 раз.
- Подякували: 3332 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:11
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36106
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:14
Что делает с людьми жажда легкой наживы)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
-
remark
-
-
- Повідомлень: 635
- З нами з: 25.12.15
- Подякував: 122 раз.
- Подякували: 54 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:17
-
Grand Touring
-
-
- Повідомлень: 387
- З нами з: 23.03.20
- Подякував: 88 раз.
- Подякували: 154 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 10:22
Grand Touring написав:
из-за Бабиного Яра?
Ну а из-за чего же еще? Явно на израильских инвесторов рассчитано.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 36106
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 887 раз.
- Подякували: 4272 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman
, Google Adsense [Bot] і 2 гостей
Модератори:
Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|19176
|3179600
|
Суб 19 вер, 2020 17:52
UA
|
|126
|227357
|
Пон 14 вер, 2020 13:10
Frant
|
|478
|206101
|
Нед 13 вер, 2020 20:26
Frant
|