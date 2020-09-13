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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5263526452655266

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:09

  Grand Touring написав:
  remark написав:
  Grand Touring написав:скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.


Чем подтвердите прирост денег у лендлордов?
личное наблюдение

Скрины Долярчика :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Поперхнулся печенькой: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pentha ... IPaeu.html
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:14

  airmax78 написав:Поперхнулся печенькой: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pentha ... IPaeu.html


Что делает с людьми жажда легкой наживы)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:17

  airmax78 написав:Поперхнулся печенькой: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pentha ... IPaeu.html
из-за Бабиного Яра?
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:22

  Grand Touring написав:
  airmax78 написав:Поперхнулся печенькой: https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/pentha ... IPaeu.html
из-за Бабиного Яра?

Ну а из-за чего же еще? Явно на израильских инвесторов рассчитано.
airmax78
 
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