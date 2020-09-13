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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:09
Grand Touring написав: remark написав: Grand Touring написав:
скорость прироста денег у киевских лендлордов больше чем скорость прироста квадратных метров на рынке, поэтому недвижимость будет дорожать. Спрос со стороны арендаторов (в крайней мере в подушном выражении) будет расти - тк Киев объемный и расширяющийся рынок труда и физического спроса. К росту добавят и инвесторы из более 20 стран, которые сами не желают жить в Киеве, но не против получать стабильный доход.
Чем подтвердите прирост денег у лендлордов?
личное наблюдение
Скрины Долярчика
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:11
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airmax78
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:14
Что делает с людьми жажда легкой наживы)
Положение вещей может измениться от самого плохого до самого хорошего в одно мгновение.
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remark
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:17
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Grand Touring
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:22
Grand Touring написав:
из-за Бабиного Яра?
Ну а из-за чего же еще? Явно на израильских инвесторов рассчитано.
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airmax78
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Додано: Нед 20 вер, 2020 10:30
airmax78 написав:
Ну а из-за чего же еще? Явно на израильских инвесторов рассчитано.
для последних вопрос цены только есть решающий
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Grand Touring
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:10
Из разговора с рылом:
- Всплеск интереса к частным домам закончился ещё пару месяцев назад.
Кто продал свой неликвид тот молодец. Кто не продал тот тупой и жадный))
- Ставки жилой аренды упали на 20-25%. С коммерческой всё печально.
- Спрос на квартиры под аренду остался только от "чистильщиков обуви".
- Покупатели вторички сейчас "чухают затылки", "ковыряются в носу"... короче сплошное -"а мы подумаем".
Резюме: разумно уступив, сейчас продать ещё можно. Но будет ли так через 2-3 месяца он сомневается.
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UA
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:24
UA написав:
Из разговора с рылом:
- Всплеск интереса к частным домам закончился ещё пару месяцев назад.
Кто продал свой неликвид тот молодец. Кто не продал тот тупой и жадный))
Кто бы мог подумать, что так случится?
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airmax78
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:26
На этом фоне Кирилловский Гай 136 квадратов за 204куе смотрится особенно ярко.
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airmax78
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Додано: Нед 20 вер, 2020 11:26
airmax78 написав: UA написав:
Из разговора с рылом:
- Всплеск интереса к частным домам закончился ещё пару месяцев назад.
Кто продал свой неликвид тот молодец. Кто не продал тот тупой и жадный))
Кто бы мог подумать, что так случится?
дик зима на носі
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flyman
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