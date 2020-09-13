Человеку нужна сделка купли-продажи здесь и сейчас, чтобы вечером он смог пойти в магазин и купить корзинку, а спрос на квартиры под аренду происходят от людей которые грубо говоря, никуда не спешат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:55
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:05
для риелтора полгода без сделок - катастрофа всемирного масштаба, а для лендлорда - прекрасное время проведенное в Кении как один миг
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:06
А ото все, когда уехавшие на время локдауна , вернулись в Киев, а их квартиры заняты, оно сбылось, да? Дифицит?
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:19
Но ЗАГСы продолжают фиксировать отток из Киева в область, и его скорость не снижается. Не знаю, может люди меняют 25-этажные человейники на 4-этажные...
Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
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