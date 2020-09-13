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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5264526552665267

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:55

  UA написав:- Спрос на квартиры под аренду остался только от "чистильщиков обуви".
Человеку нужна сделка купли-продажи здесь и сейчас, чтобы вечером он смог пойти в магазин и купить корзинку, а спрос на квартиры под аренду происходят от людей которые грубо говоря, никуда не спешат
Grand Touring
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:05

для риелтора полгода без сделок - катастрофа всемирного масштаба, а для лендлорда - прекрасное время проведенное в Кении как один миг
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:06

А ото все, когда уехавшие на время локдауна , вернулись в Киев, а их квартиры заняты, оно сбылось, да? Дифицит?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:19

  airmax78 написав:
  UA написав:Из разговора с рылом:
- Всплеск интереса к частным домам закончился ещё пару месяцев назад.
Кто продал свой неликвид тот молодец. Кто не продал тот тупой и жадный))

Кто бы мог подумать, что так случится?


Но ЗАГСы продолжают фиксировать отток из Киева в область, и его скорость не снижается. Не знаю, может люди меняют 25-этажные человейники на 4-этажные...

Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
zРадио
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