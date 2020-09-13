Человеку нужна сделка купли-продажи здесь и сейчас, чтобы вечером он смог пойти в магазин и купить корзинку, а спрос на квартиры под аренду происходят от людей которые грубо говоря, никуда не спешат
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 20 вер, 2020 11:55
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:05
для риелтора полгода без сделок - катастрофа всемирного масштаба, а для лендлорда - прекрасное время проведенное в Кении как один миг
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:06
А ото все, когда уехавшие на время локдауна , вернулись в Киев, а их квартиры заняты, оно сбылось, да? Дифицит?
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:19
Но ЗАГСы продолжают фиксировать отток из Киева в область, и его скорость не снижается. Не знаю, может люди меняют 25-этажные человейники на 4-этажные...
Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27
А смысл им возвращаться? Потерянные рабочие места вернутся нескоро. Зарплатный фонд в августе снова рухнул до уровня карантинного апреля. Ложно-иллюзорное восстановление, как я его называю - все
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:37
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:41
А где ракетчики из компании Колбаски?
Не отсвечивают и не хотят поделиться виртуальным "наваром"?
Курс упорно ползёт в гору, ему трудно,но мы по сути на 6-ти летних максимумах.
Все задаются вопросом, так что же будет после выборов? Если не стесняясь запустят печатный станок для латания худого бюджета, то курс начнёт не ползти вверх,а тривиально взлетать,соответственно цены в у.е. вниз, в гривнах возможен рост, но он будет всех печалить,а не радовать
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:53
40% скорее исключение, в среднем до 20ти %дисконт на аренду. А вот с офисной вообще вафли, знакомые то и дело сообщают о сокращении арендуемых площадей их компаниями.
Как дальше будет с жилой хз, но недостатка не наблюдается,ликвидные объекты уходят без скидок
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:02
Ликвидные - это недорогие однухи. Естественно, что они быстро уходят, потому что спрос им обеспечивают как бедные, так и средний класс, подвергшийся даунгрейду.
Недавно публиковал здесь график, но модератору не понравилось, оставлю просто ссылкой - количество бедных в Киеве вырастет на 19% вследствие кризиса (значительно сильнее, чем в регионах, и просто сильнее, чем в других крупных городах).
Додано: Нед 20 вер, 2020 13:31
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
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