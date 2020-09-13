Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
40% скорее исключение, в среднем до 20ти %дисконт на аренду. А вот с офисной вообще вафли, знакомые то и дело сообщают о сокращении арендуемых площадей их компаниями.
Как дальше будет с жилой хз, но недостатка не наблюдается,ликвидные объекты уходят без скидок
Ликвидные - это недорогие однухи. Естественно, что они быстро уходят, потому что спрос им обеспечивают как бедные, так и средний класс, подвергшийся даунгрейду.
Недавно публиковал здесь график, но модератору не понравилось, оставлю просто ссылкой - количество бедных в Киеве вырастет на 19% вследствие кризиса (значительно сильнее, чем в регионах, и просто сильнее, чем в других крупных городах).
Слушай, ну если даже элитка валится - это же четкий сигнал что надо все сливать (в т.ч.Минскую) и уже не для того чтобы откупить обратно, а просто чтобы сохранить деньги. История показывает, что откупать здесь нет смысла и после 70% дисконта. Не успеешь перепродать и будет еще минус 50. Летим в 0.
Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Очень многие сумеют объяснить. У нас прожиточный минимум,на который по версии правительства можно жить, сколько? 2 т грн. Значит все,что больше, можно скирдовать. Так придумало правительство, не я. Вот я за многие годы и наскирдовал. З.Ы. Это аргументы любого укрывателя доходов. Непосредственно у меня они все светлые.