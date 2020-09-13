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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:48
Hotab написав: baraka написав: Damien написав:
Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Очень многие сумеют объяснить. У нас прожиточный минимум,на который по версии правительства можно жить, сколько? 2 т грн. Значит все,что больше, можно скирдовать. Так придумало правительство, не я. Вот я за многие годы и наскирдовал.
З.Ы. Это аргументы любого укрывателя доходов. Непосредственно у меня они все светлые.
не, так это не работает
кейс будет вот таким: налоговая говорит "у вас есть квартира. Покажите пожалуйста откуда доходы на неё (у нас они не задекларированы), а также нас интересует уплачены ли налоги с этих доходов."
Hotab написав:
Непосредственно у меня они все светлые.
"светлые" доходы ? это как ?
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 20 вер, 2020 15:52, всього редагувалось 3 разів.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:50
antey1969 написав: baraka написав: Damien написав:
Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Не смешите меня. Зелень не может даже маски заставить носить, какой уж тут проценты собрать. Их просто пошлют нахутор, а те сопли утрут и пойдут в уголок плакать
да, поэтому я и сомневаюсь, что закон о легализации заработает при текущей власти (если и будет принят)
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