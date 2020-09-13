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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5266526752685269

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:48

  Hotab написав:
  baraka написав:
  Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"


у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.

большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.

Очень многие сумеют объяснить. У нас прожиточный минимум,на который по версии правительства можно жить, сколько? 2 т грн. Значит все,что больше, можно скирдовать. Так придумало правительство, не я. Вот я за многие годы и наскирдовал.
З.Ы. Это аргументы любого укрывателя доходов. Непосредственно у меня они все светлые.




не, так это не работает

кейс будет вот таким: налоговая говорит "у вас есть квартира. Покажите пожалуйста откуда доходы на неё (у нас они не задекларированы), а также нас интересует уплачены ли налоги с этих доходов."

  Hotab написав:Непосредственно у меня они все светлые.


"светлые" доходы ? это как ? :mrgreen:
Востаннє редагувалось baraka в Нед 20 вер, 2020 15:52, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:50

  antey1969 написав:
  baraka написав:
  Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"


у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.

большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.

Не смешите меня. Зелень не может даже маски заставить носить, какой уж тут проценты собрать. Их просто пошлют нахутор, а те сопли утрут и пойдут в уголок плакать


да, поэтому я и сомневаюсь, что закон о легализации заработает при текущей власти (если и будет принят)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:10

  baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ? :mrgreen:

Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!

А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой?
Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет .
В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:22

  Faceless написав:Какую из? Она как бы не одна


Местную ТЕЦ .Город районного значения .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:55

  Hotab написав:
  baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ? :mrgreen:

Абсолютно все!

А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.


А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
RomaS
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:19

  RomaS написав:
  Hotab написав:
  baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ? :mrgreen:

Абсолютно все!

А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.


А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?

Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:23

  Hotab написав:
  baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ? :mrgreen:

Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!


обычно в этом случае говорят "белая" З/П или "белые" доходы, но не "светлые" :)

  Hotab написав:А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой?
Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет .
В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.


да, тогда к нему вопросов нет. А вот если человек по бумагам нигде не работает - и купил квартирку ? И таких будет много (ведь пол экономики в тени)
baraka
 
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