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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:48
Hotab написав: baraka написав: Damien написав:
Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Очень многие сумеют объяснить. У нас прожиточный минимум,на который по версии правительства можно жить, сколько? 2 т грн. Значит все,что больше, можно скирдовать. Так придумало правительство, не я. Вот я за многие годы и наскирдовал.
З.Ы. Это аргументы любого укрывателя доходов. Непосредственно у меня они все светлые.
не, так это не работает
кейс будет вот таким: налоговая говорит "у вас есть квартира. Покажите пожалуйста откуда доходы на неё (у нас они не задекларированы), а также нас интересует уплачены ли налоги с этих доходов."
Hotab написав:
Непосредственно у меня они все светлые.
"светлые" доходы ? это как ?
Востаннє редагувалось baraka
в Нед 20 вер, 2020 15:52, всього редагувалось 3 разів.
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baraka
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Додано: Нед 20 вер, 2020 15:50
antey1969 написав: baraka написав: Damien написав:
Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
у мя сомнения в том, что этот закон о легализации (если даже его скоро и примут) будет так давить на сегмент дорогого жилья.
большой процент населения (даже сравнительно не богатого) не смогут объяснить доходы, и никто отнимать поэтому не будет. В крайнем случае попросят заплатить 5%, ну максимум 10%. Я бы рассматривал этот ход как попытка наполнения казны.
Не смешите меня. Зелень не может даже маски заставить носить, какой уж тут проценты собрать. Их просто пошлют нахутор, а те сопли утрут и пойдут в уголок плакать
да, поэтому я и сомневаюсь, что закон о легализации заработает при текущей власти (если и будет принят)
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Додано: Нед 20 вер, 2020 16:10
baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ?
Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой?
Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет .
В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.
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Hotab
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1
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:22
Faceless написав:
Какую из? Она как бы не одна
Местную ТЕЦ .Город районного значения .
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Додано: Нед 20 вер, 2020 16:55
Hotab написав: baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ?
Абсолютно все!
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.
А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:19
RomaS написав: Hotab написав: baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ?
Абсолютно все!
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.
А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:23
Hotab написав: baraka написав:
"светлые" доходы ? это как ?
Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!
обычно в этом случае говорят "белая" З/П или "белые" доходы, но не "светлые"
Hotab написав:
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой?
Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет .
В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.
да, тогда к нему вопросов нет. А вот если человек по бумагам нигде не работает - и купил квартирку ? И таких будет много (ведь пол экономики в тени)
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