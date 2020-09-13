Додано: Нед 20 вер, 2020 18:29

baraka написав: hxbbgaf написав: С какого перепугу? Если работал в другой стране.

И вообще, заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.

А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!

И вот слова гетьманцова в августе прошлого года.

"Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев.

"Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."

По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."

Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?

Они б лучше озаботились тем, куда идут эти налоги. Медицины нету даже платно, менты людей не защищают, на пенсию рассчитывать зась, депутаты тещину квартиру арендуют за наш счет, зеля прячет деньги в оманских оффшорах, а сам гетьманцов переписал все имущество на престарелую маму. Рукалицо. С какого перепугу? Если работал в другой стране.И вообще, заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!И вот слова гетьманцова в августе прошлого года."Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев."Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?Они б лучше озаботились тем, куда идут эти налоги. Медицины нету даже платно, менты людей не защищают, на пенсию рассчитывать зась, депутаты тещину квартиру арендуют за наш счет, зеля прячет деньги в оманских оффшорах, а сам гетьманцов переписал все имущество на престарелую маму. Рукалицо.



имхо, с точки зрения юриста - тут написан бред.



но поскольку таких возмущающихся как вы будет много, то никто на реализацию этого закона не пойдёт (ибо власти будет дороже). И, соответственно элитка так сильно как хотелось бы - не посыпется. имхо, с точки зрения юриста - тут написан бред.но поскольку таких возмущающихся как вы будет много, то никто на реализацию этого закона не пойдёт (ибо власти будет дороже). И, соответственно элитка так сильно как хотелось бы - не посыпется.

Юрист отрицает срок давности по НДФЛ, презумпцию невиновности и неимение законом обратной силы? И чисто здравый смысл и моральные аспекты - как то, что эти же ворюги, что сейчас у власти, и такие же как они разграбили страну и выгнали людей на базары, а какие там налоги, и то, что те налоги, что платятся, тупо грабятся ими же.О чинушах там и речи не было, эти "плюшки" для простого люда, кто накопил 100 тыщ гривен - 3.5 тыщи баксов.И много, наверное, будет не только возмущающихся. На Прямом был опрос, 83% считают, что все граждане не должны декларировать свои доходы, потому что они - не гос. служащие. Люди боролись с рэкетом в начале 90-х по пути в Польшу, потом боролись на наших рынках, не сдадутся и сейчас, когда к ним придет рэкет в лице гос. органов, набравшийся наглости заставлять кому-то что-то доказывать за те далекие годы.Кто все? Все, кто накопил 3 тыщи баксов? Речь не о чинушах, а об обычных людях, которые априори не имеют доступа к взяткам и бюджетным деньгам, в прошлом году, вообще, говорилось, что чинуш этот закон не коснется, для них якобы будет какой-то отдельный, то есть им можно все, даже тех, кто уже засветил миллиарды и не может их объяснить, ничего не будет, все "подарки" для простых работяг. Если у тебя есть доступ к взяткам и бюджетным деньгам, то понятно, объясни, где взял, не украл ли и не набрался взяток, но если ты обычный грузчик или работал им 10 лет назад или 20 и что-то заработал, и не виноват, что твой работодатель жлоб и не платил налоги (это же его обязанность платить налог с зарплаты и регистрировать тебя, а не работника, он сам это не может сделать!), или твои родители пахали в 90-х на рынке, когда такие керманычи как сейчас разграбили страну и выгнали их на улицу с завода, и подарили тебе деньги и ты на них что-то купил, или купил доллар по 5 и сдал по 30, и т.д., то кому и как и на каком основании ты должен еще что-то башлять?