Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!
А что касается "это так не работает". Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой? Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет . В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.
Ну так. Все зарплаты, долларовые доходы , недвижимость , автомобиль, в декларации о доходах. Абсолютно все!
обычно в этом случае говорят "белая" З/П или "белые" доходы, но не "светлые"
Hotab написав:А что касается "это так не работает". Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно . А если пресловутым прокуроришкой? Светлая зарплата 25 к грн. Минус 2 тыс. на жизнь. Скирдует в месяц 23. 10 куе в год. Вот и квартирка за 5 лет . В жизни так не бывает, но по бумагам государство само доказывает, что можно жить на 2 т.грн.
да, тогда к нему вопросов нет. А вот если человек по бумагам нигде не работает - и купил квартирку ? И таких будет много (ведь пол экономики в тени)
drevlyanin написав:Знатоки серебряной мили, подскажите что за движ начался по Маккейна, напротив ФК2? Кто и что будет строить и главное когда?
Вроде кан. Около 8-10 домов. Расчищают участок уже несколько месяцев. На месте элеетротранспорта
Если так, то цена обещает удивить.
Удивить в какую сторону? Демпинговать у КАНа привычки нет, а вверх то же не особо прыгнешь- вокруг куча готовых новостроев па 2-2,5к за метр. Кстати был сегодня возле Юнита, решил зайти посмотреть. На седьмом доме уже ставят окна и приступают к фасаду, работы ведутся активно и в воскресенье. Без фасадной отделки дом смотрится неоднозначно мягко говоря. Посмотрим как будет в готовом виде. Внутри двора-колодца тоска-пичаль. В ОП было две пары молодёжи, спрашивали маленькие однухи. На мой вопрос: что есть в седьмом доме, ответили, что осталось две трёхи-одна далеко за 100 метров на двенадцатом и вторая на втором этаже. По пятому дому выбор большой, но там в низкой секции всё окна в окна, а высокую пока не продают. п.с. Проезжал по новому куску окружной от площади Шевченко до Леруамарлена. Возле Министерского и Яскравого стояла сильнейшая вонь от канализации, чего раньше там вроде бы не замечалось.
RomaS написав:А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.
С какого перепугу? Если работал в другой стране. И вообще, заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел. А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года! И вот слова гетьманцова в августе прошлого года. "Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев. "Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует." По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли." Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами? Они б лучше озаботились тем, куда идут эти налоги. Медицины нету даже платно, менты людей не защищают, на пенсию рассчитывать зась, депутаты тещину квартиру арендуют за наш счет, зеля прячет деньги в оманских оффшорах, а сам гетьманцов переписал все имущество на престарелую маму. Рукалицо.
имхо, с точки зрения юриста - тут написан бред.
но поскольку таких возмущающихся как вы будет много, то никто на реализацию этого закона не пойдёт (ибо власти будет дороже). И, соответственно элитка так сильно как хотелось бы - не посыпется.
Damien написав:Предполагаю, что в свете сложностей с арендой и скорого принятия закона о легализации средств, дорогое жилье(овер 150-200к) немыслимо упадет в цене. Цена с ремонтом будет гораздо ниже, чем сейчас в состоянии "после строителей"
Посмотрите на декларации судей, прокуроров, чиновников всех мастей: там хватает недвижимости по ценам в 10 раз ниже, чем мы видим сейчас. И так будет после принятия закона
Эти "ремонтные работы" не что иное как выбивание долгов с населения , но ввесь маразм в том что отключают ВВЕСЬ многоподъездный дом, и не важно есть у тебя долги или нету... п.с. кто с автономкой печальнее в двойне. https://gorod.dp.ua/news/178972