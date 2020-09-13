hxbbgaf написав:

Richi написав: RomaS написав: А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл? А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?

Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто. Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.

С какого перепугу? Если работал в другой стране.И вообще, заставлять доказывать отсутствие своей вины и наказывать за то, что не доказано (а вдруг, действительно, ожерелье по наследству перешло или царские червонцы грамм на 500 золота, да и родители если пахали в конце 80-х или в 90-х, то тоже никакой закон не позволяет стягивать налоги 30-летней давности, еще и с другого человека), это беспредел.А если, к примеру, купил золото в 2001-м году и продал сейчас (оно сейчас в гривнах дороже в 35 раз, а доллар дороже в 6 раз чем стоил еще в 2008-м), то тоже никакой закон не позволяет обкладывать налогом эту разницу, если речь о физических лицах. И задним числом это поменять невозможно, закон обратной силы не имеет. Плюс срок давности по НДФЛ 3 года!И вот слова гетьманцова в августе прошлого года."Жилье внутри страны в общем-то легализировано, так как по нему официально оформляется договор купли-продажи. Из недвижимости легализировать можно, скажем, ваши заграничные апартаменты.", - отмечает Гетманцев."Легализация капиталов будет сугубо добровольной и охоты на тех, кто не заполнит "нулевую декларацию" государство не планирует."По итогу, зачем легализовать денежные средства? Например, вы хотите купить много земли, рынок вот-вот откроется, вы без всяких финмониторингов и мороки, делаете вклад на любую сумму с одновременной оплатой 5-9 процентов налога по амнистии и получаете готовые белые деньги для покупки земли."Он противоречит сам себе? И что мы видим, они продолжают толкать законопроект, который не имеет ничего общего с этими словами?Они б лучше озаботились тем, куда идут эти налоги. Медицины нету даже платно, менты людей не защищают, на пенсию рассчитывать зась, депутаты тещину квартиру арендуют за наш счет, зеля прячет деньги в оманских оффшорах, а сам гетьманцов переписал все имущество на престарелую маму. Рукалицо.