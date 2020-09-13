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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5267526852695270

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:54

  drevlyanin написав:Удивить в какую сторону? Демпинговать у КАНа привычки нет, а вверх то же не особо прыгнешь- вокруг куча готовых новостроев па 2-2,5к за метр.
Кстати был сегодня возле Юнита, решил зайти посмотреть. На седьмом доме уже ставят окна и приступают к фасаду, работы ведутся активно и в воскресенье. Без фасадной отделки дом смотрится неоднозначно мягко говоря. Посмотрим как будет в готовом виде. Внутри двора-колодца тоска-пичаль. В ОП было две пары молодёжи, спрашивали маленькие однухи. На мой вопрос: что есть в седьмом доме, ответили, что осталось две трёхи-одна далеко за 100 метров на двенадцатом и вторая на втором этаже. По пятому дому выбор большой, но там в низкой секции всё окна в окна, а высокую пока не продают.
п.с. Проезжал по новому куску окружной от площади Шевченко до Леруамарлена. Возле Министерского и Яскравого стояла сильнейшая вонь от канализации, чего раньше там вроде бы не замечалось.

Удивить, просто удивить.) Если юнит по 1800 напаривают, то старт на Маккейна будет с 1800. Ровняться будут на централ парк.

Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт. Но на Маккейна будут высотки строить.
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  #<1 ... 5267526852695270
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