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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5267526852695270

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:54

  drevlyanin написав:Удивить в какую сторону? Демпинговать у КАНа привычки нет, а вверх то же не особо прыгнешь- вокруг куча готовых новостроев па 2-2,5к за метр.
Кстати был сегодня возле Юнита, решил зайти посмотреть. На седьмом доме уже ставят окна и приступают к фасаду, работы ведутся активно и в воскресенье. Без фасадной отделки дом смотрится неоднозначно мягко говоря. Посмотрим как будет в готовом виде. Внутри двора-колодца тоска-пичаль. В ОП было две пары молодёжи, спрашивали маленькие однухи. На мой вопрос: что есть в седьмом доме, ответили, что осталось две трёхи-одна далеко за 100 метров на двенадцатом и вторая на втором этаже. По пятому дому выбор большой, но там в низкой секции всё окна в окна, а высокую пока не продают.
п.с. Проезжал по новому куску окружной от площади Шевченко до Леруамарлена. Возле Министерского и Яскравого стояла сильнейшая вонь от канализации, чего раньше там вроде бы не замечалось.

Удивить, просто удивить.) Если юнит по 1800 напаривают, то старт на Маккейна будет с 1800. Ровняться будут на централ парк.

Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт. Но на Маккейна будут высотки строить.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:15

Болт внес свои коррективы в то, что считается центром Киева. UNO CITY - почти центр. Сермиля - пока нет. Но шансы, что включат - есть.
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:57

  hume написав:
Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт.


Ну не знаю. В Респе во двор не заходил, но здесь чёткое ощущение узкого каменного мешка. Что там будет зимой в пасмурный день и представить сложно. Наверное после отделки белым фасадом станет повеселее, но всё же я б предпочёл иметь окна на улицу а не в такой двор.
Побывал так же и в соседнем Креаторе, сходил на стройку и побродил с менеджером по этажах.
Ощущения двойственные: с десятого и выше приличный вид, большие окна, высокие потолки, стены из полнотелого кирпича. С другой стороны этот самый вид будет только на восток (Лукьяновка) и на север, а там только двухи и трёхи, и почти в каждой квартире комнаты неправильной формы с выступающими углами или монолитными колоннами в пространстве комнаты. :( Все однухи смотрят окнами на соседние дома: или в ряд паралельно Дегтяревской (обещают 60 метров между домами)
или на вторую линию (там 30 метров от дома до дома по плану). По заверениям ОП стены между квартирами должны состоять из: пол кирпича-звукотеплоизоляция из минеральной ваты-пол кирпича. Но поднявшись на десятый этаж, там кладку ещё не закончили, увидел в нескольких местах, что никакой минваты там нет а есть зазор всего то около 1 см шириной. В самих же квартирах большенство межкомнатных перегородок сделаны из гипсоблоков толщиной сантиметров 8. :oops:
Кирпичная кладка положена достаточно криво-если смотреть с торца на стену, "горбатость" достигает местами 3 сантиметров, наклоны стены визуально то же местами присутствуют. В том же Юните кладка гораздо качественнее, но там правда используют более ровный керамоблок.
п.с. Менеджер сказала, что орентировочно с 1 октября стартуют продажи второго дома, у которого даже и котлована нету. Там планировки будут нацелены на лендлордов :mrgreen: -много мелких однух и студий.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:01

  zРадио написав:Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...

По моим данным дисконт 40% от цены 2019 был на не видовую квартиру площадью 125 метров в Оазисе.
Коллеги в почти :D Новолипках успешно пересдают с дисконтом 15-25% (экспозиция несколько дней)
Пример из эконом сегмента (по моим меркам) - однушка в советском доме, в 1,5 минутах (100 метров) от входа в метро, с хорошим (для советского дома) ремонтом в экспозиции уже месяца два. Хозяину предлагают цену на 25% ниже докарантинного уровня, он готов только на 10%. Мол ремонт новый.
Больше всего просело большое, а не элитное.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:18

  UA написав:Коллеги в почти :D Новолипках успешно пересдают с дисконтом 15-25% (экспозиция несколько дней)


Вот "почти Новолипки" - еще одна причина падения Новолипок. Новопечерский двор и новый дом на Подвысоцкого позволяют лордам некисло демпинговать, инвестировав вдвое меньше на квадрат, вследствие чего рынок Новолипок каннибализируется и по цене, и по объемам. В том районе формируется огромный профицит предложения.

  UA написав:Больше всего просело большое, а не элитное.


Снова Макс в лужу сел :mrgreen: Буквально пару дней назад доказывал про возросшую востребованность комнат и жилплощади
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:21

  drevlyanin написав: По заверениям ОП стены между квартирами должны состоять из: пол кирпича-звукотеплоизоляция из минеральной ваты-пол кирпича. Но поднявшись на десятый этаж, там кладку ещё не закончили, увидел в нескольких местах, что никакой минваты там нет а есть зазор всего то около 1 см шириной. В самих же квартирах большенство межкомнатных перегородок сделаны из гипсоблоков толщиной сантиметров 8. :oops:
Кирпичная кладка положена достаточно криво-если смотреть с торца на стену, "горбатость" достигает местами 3 сантиметров, наклоны стены визуально то же местами присутствуют.

Зачем застройщики вообще ту кладку кладут?
На полу разметку краской сделали и хватит.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Вопрос в том, от какой цены дисконт в 40%. Если неликвид в Оазисе пытались продать по 2500, а потом скинули до 1500 - то, как бы, сильно дороже оно не стоит.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:26

  airmax78 написав:Вопрос в том, от какой цены дисконт в 40%. Если неликвид в Оазисе пытались продать по 2500, а потом скинули до 1500 - то, как бы, сильно дороже оно не стоит.

Да не продать, а в аренду сдать :mrgreen:
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник :mrgreen:
UA
 
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