Додано: Нед 20 вер, 2020 21:57

hume написав:

Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт. Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт.

Ну не знаю. В Респе во двор не заходил, но здесь чёткое ощущение узкого каменного мешка. Что там будет зимой в пасмурный день и представить сложно. Наверное после отделки белым фасадом станет повеселее, но всё же я б предпочёл иметь окна на улицу а не в такой двор.Побывал так же и в соседнем Креаторе, сходил на стройку и побродил с менеджером по этажах.Ощущения двойственные: с десятого и выше приличный вид, большие окна, высокие потолки, стены из полнотелого кирпича. С другой стороны этот самый вид будет только на восток (Лукьяновка) и на север, а там только двухи и трёхи, и почти в каждой квартире комнаты неправильной формы с выступающими углами или монолитными колоннами в пространстве комнаты.Все однухи смотрят окнами на соседние дома: или в ряд паралельно Дегтяревской (обещают 60 метров между домами)или на вторую линию (там 30 метров от дома до дома по плану). По заверениям ОП стены между квартирами должны состоять из: пол кирпича-звукотеплоизоляция из минеральной ваты-пол кирпича. Но поднявшись на десятый этаж, там кладку ещё не закончили, увидел в нескольких местах, что никакой минваты там нет а есть зазор всего то около 1 см шириной. В самих же квартирах большенство межкомнатных перегородок сделаны из гипсоблоков толщиной сантиметров 8.Кирпичная кладка положена достаточно криво-если смотреть с торца на стену, "горбатость" достигает местами 3 сантиметров, наклоны стены визуально то же местами присутствуют. В том же Юните кладка гораздо качественнее, но там правда используют более ровный керамоблок.п.с. Менеджер сказала, что орентировочно с 1 октября стартуют продажи второго дома, у которого даже и котлована нету. Там планировки будут нацелены на лендлордов-много мелких однух и студий.