Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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drevlyanin написав:Удивить в какую сторону? Демпинговать у КАНа привычки нет, а вверх то же не особо прыгнешь- вокруг куча готовых новостроев па 2-2,5к за метр. Кстати был сегодня возле Юнита, решил зайти посмотреть. На седьмом доме уже ставят окна и приступают к фасаду, работы ведутся активно и в воскресенье. Без фасадной отделки дом смотрится неоднозначно мягко говоря. Посмотрим как будет в готовом виде. Внутри двора-колодца тоска-пичаль. В ОП было две пары молодёжи, спрашивали маленькие однухи. На мой вопрос: что есть в седьмом доме, ответили, что осталось две трёхи-одна далеко за 100 метров на двенадцатом и вторая на втором этаже. По пятому дому выбор большой, но там в низкой секции всё окна в окна, а высокую пока не продают. п.с. Проезжал по новому куску окружной от площади Шевченко до Леруамарлена. Возле Министерского и Яскравого стояла сильнейшая вонь от канализации, чего раньше там вроде бы не замечалось.
Удивить, просто удивить.) Если юнит по 1800 напаривают, то старт на Маккейна будет с 1800. Ровняться будут на централ парк.
Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт. Но на Маккейна будут высотки строить.
hume написав: Сам думал, что двор тоска печаль, потом поехал посмотрел в республику и файну, в общем ничего так, пойдёт.
Ну не знаю. В Респе во двор не заходил, но здесь чёткое ощущение узкого каменного мешка. Что там будет зимой в пасмурный день и представить сложно. Наверное после отделки белым фасадом станет повеселее, но всё же я б предпочёл иметь окна на улицу а не в такой двор. Побывал так же и в соседнем Креаторе, сходил на стройку и побродил с менеджером по этажах. Ощущения двойственные: с десятого и выше приличный вид, большие окна, высокие потолки, стены из полнотелого кирпича. С другой стороны этот самый вид будет только на восток (Лукьяновка) и на север, а там только двухи и трёхи, и почти в каждой квартире комнаты неправильной формы с выступающими углами или монолитными колоннами в пространстве комнаты. Все однухи смотрят окнами на соседние дома: или в ряд паралельно Дегтяревской (обещают 60 метров между домами) или на вторую линию (там 30 метров от дома до дома по плану). По заверениям ОП стены между квартирами должны состоять из: пол кирпича-звукотеплоизоляция из минеральной ваты-пол кирпича. Но поднявшись на десятый этаж, там кладку ещё не закончили, увидел в нескольких местах, что никакой минваты там нет а есть зазор всего то около 1 см шириной. В самих же квартирах большенство межкомнатных перегородок сделаны из гипсоблоков толщиной сантиметров 8. Кирпичная кладка положена достаточно криво-если смотреть с торца на стену, "горбатость" достигает местами 3 сантиметров, наклоны стены визуально то же местами присутствуют. В том же Юните кладка гораздо качественнее, но там правда используют более ровный керамоблок. п.с. Менеджер сказала, что орентировочно с 1 октября стартуют продажи второго дома, у которого даже и котлована нету. Там планировки будут нацелены на лендлордов -много мелких однух и студий.
zРадио написав:Что касается падения цен аренды на 20-25% - это с учетом верхнего сегмента, потерявшего около 40%. Нижний потерял меньше - 10-15%. 5 круш победили одни новолипки. Ты оказался неправ, что "илитное" жилье является защитным активом. Да, продавать его не спешат, поскольку это не тот случай, когда хозяева последний куй с солью доедают. Но и покупать тоже, а значительная часть дохода от аренды потеряна. Вероятно, надолго. Такой себе неликвид на балансе получается...
По моим данным дисконт 40% от цены 2019 был на не видовую квартиру площадью 125 метров в Оазисе. Коллеги в почти Новолипках успешно пересдают с дисконтом 15-25% (экспозиция несколько дней) Пример из эконом сегмента (по моим меркам) - однушка в советском доме, в 1,5 минутах (100 метров) от входа в метро, с хорошим (для советского дома) ремонтом в экспозиции уже месяца два. Хозяину предлагают цену на 25% ниже докарантинного уровня, он готов только на 10%. Мол ремонт новый. Больше всего просело большое, а не элитное.
UA написав:Коллеги в почти Новолипках успешно пересдают с дисконтом 15-25% (экспозиция несколько дней)
Вот "почти Новолипки" - еще одна причина падения Новолипок. Новопечерский двор и новый дом на Подвысоцкого позволяют лордам некисло демпинговать, инвестировав вдвое меньше на квадрат, вследствие чего рынок Новолипок каннибализируется и по цене, и по объемам. В том районе формируется огромный профицит предложения.
UA написав:Больше всего просело большое, а не элитное.
Снова Макс в лужу сел Буквально пару дней назад доказывал про возросшую востребованность комнат и жилплощади
drevlyanin написав: По заверениям ОП стены между квартирами должны состоять из: пол кирпича-звукотеплоизоляция из минеральной ваты-пол кирпича. Но поднявшись на десятый этаж, там кладку ещё не закончили, увидел в нескольких местах, что никакой минваты там нет а есть зазор всего то около 1 см шириной. В самих же квартирах большенство межкомнатных перегородок сделаны из гипсоблоков толщиной сантиметров 8. Кирпичная кладка положена достаточно криво-если смотреть с торца на стену, "горбатость" достигает местами 3 сантиметров, наклоны стены визуально то же местами присутствуют.
Зачем застройщики вообще ту кладку кладут? На полу разметку краской сделали и хватит.