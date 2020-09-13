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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 01:47
Richi написав: RomaS написав: Hotab написав:
Абсолютно все!
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.
А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.
Согласно Закона, никто ничего не имеет права спрашивать о доходах с горизонтом более 3-х лет назад. То есть, если есть квартира/квартиры приобретенные ранее 2017 года, то спроса нет.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 02:03
барабашов написав:
А Г9а шо тогда - дедушатник?
Там аренда на уровне кэшфлоУ от продавца гондонов?
Почти угадал. Только я - не продавец гондонов, а их разоблачитель
Не даю рылам вроде тебя с помощью обмана и манипуляций загонять людей в бетон!
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