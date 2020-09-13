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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5268526952705271

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 01:47

  Richi написав:
  RomaS написав:
  Hotab написав:Абсолютно все!

А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.


А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?

Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.


Согласно Закона, никто ничего не имеет права спрашивать о доходах с горизонтом более 3-х лет назад. То есть, если есть квартира/квартиры приобретенные ранее 2017 года, то спроса нет.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 02:03

  барабашов написав:А Г9а шо тогда - дедушатник?
Там аренда на уровне кэшфлоУ от продавца гондонов?


Почти угадал. Только я - не продавец гондонов, а их разоблачитель :mrgreen: Не даю рылам вроде тебя с помощью обмана и манипуляций загонять людей в бетон!
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  #<1 ... 5268526952705271
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