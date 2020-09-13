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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 01:47
Richi написав: RomaS написав: Hotab написав:
Абсолютно все!
А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.
А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?
Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.
Согласно Закона, никто ничего не имеет права спрашивать о доходах с горизонтом более 3-х лет назад. То есть, если есть квартира/квартиры приобретенные ранее 2017 года, то спроса нет.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 02:03
барабашов написав:
А Г9а шо тогда - дедушатник?
Там аренда на уровне кэшфлоУ от продавца гондонов?
Почти угадал. Только я - не продавец гондонов, а их разоблачитель
Не даю рылам вроде тебя с помощью обмана и манипуляций загонять людей в бетон!
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Додано: Пон 21 вер, 2020 05:41
UA написав: airmax78 написав:
Вопрос в том, от какой цены дисконт в 40%. Если неликвид в Оазисе пытались продать по 2500, а потом скинули до 1500 - то, как бы, сильно дороже оно не стоит.
Да не продать, а в аренду сдать
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник
"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа.
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной.
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