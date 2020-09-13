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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 5269527052715272>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.3 5 181
зростуть більш як на 10%
4%
7
зростуть, але не більше 10%
4%
7
приблизно не зміняться
18%
32
знизяться в межах 10%
27%
49
знизяться на 10-25%
30%
55
знизяться на 25%-50%
12%
21
знизяться більше, ніж на 50%
6%
10
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 01:47

  Richi написав:
  RomaS написав:
  Hotab написав:Абсолютно все!

А что касается "это так не работает".
Ну если чел прям совсем нигде не работает, то может и сложно.


А если я всю жизнь ездил на заробітки за кордон и работал халтурщиком почасово и налоги с меня никто никогда не просил, кроме бандитов и ментов, как доказать, что я их не украл?

Как законопослушный гражданин, Вы должны прийти в налоговую, заявить о своих доходах и оплатить налог. Всё просто.


Согласно Закона, никто ничего не имеет права спрашивать о доходах с горизонтом более 3-х лет назад. То есть, если есть квартира/квартиры приобретенные ранее 2017 года, то спроса нет.
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 02:03

  барабашов написав:А Г9а шо тогда - дедушатник?
Там аренда на уровне кэшфлоУ от продавца гондонов?


Почти угадал. Только я - не продавец гондонов, а их разоблачитель :mrgreen: Не даю рылам вроде тебя с помощью обмана и манипуляций загонять людей в бетон!
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 05:41

  UA написав:
  airmax78 написав:Вопрос в том, от какой цены дисконт в 40%. Если неликвид в Оазисе пытались продать по 2500, а потом скинули до 1500 - то, как бы, сильно дороже оно не стоит.

Да не продать, а в аренду сдать :mrgreen:
Хотя говорят, что и цена продажи больших квартир в Оазисе постепенно просаживается. Оазис этожеж уже не модно. Бабушатник :mrgreen:


"Тихо!!! в смысле - не так громко" (с)
Ща Вас во всепропальщики запишут за теорию трансформации новостроев в бабушатники.
Такого быть не может!
Новострой и через 20 лет останется новостроем с вечномодными мопами.
И 10 лет назад люди так думали и 20 лет назад и 60 лет назад, въезжая в новострой хрущевского типа. :mrgreen:
А тута вон оно как! И еще не все ремонты в ЖК сделаны, а уже условный новострой начинает свой путь к бабушатнику. А через 10 лет выясняется, что ремонт, который съел туеву хучу бабла, морально устарел, мопы уже не модные, а ылитные соседи переехали в более новое и ылитное жилье, оставив дом на растерзание арендаторам, которые паркуются на газоне ( и в упор не хотят арендовать паркоместо) или перепродав по случаю понаеху, решившему зафигачить спутниковую тарель на свежезастекленном балконе прям над кондером без корзины поверх лоскутного утеплителя. А моп заставлен великами-колясками-санками-зимней резиной. :mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 07:18

Киев. Запопожца 26а Дом сдан или нет? В нем можно жить?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:23

  Investor_K написав:Киев. Запопожца 26а Дом сдан или нет? В нем можно жить?

Сдан.
Можно, но недолго :mrgreen:
Говорят, монолиткаркас криво отлит.
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:27

  rjkz написав:Эконом новострой на венике потерял 20% от ценника прошлого сентября.
Так что реально падение по всем сегментам внушительное.


Як не дивно,в Києві найменш постраждали власники "бубушатників" з ремонтом "а ля 1987 рік"))) Орендні ціни на них просіли не більше 5-10%.

Найсильніший удар прийшовся на орендодавців великоплощадного житла в Прикиївських Єпенях. Там падіння орендних цін, очевидно, досягло 50% від докарантинного рівня.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 08:43

Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?

Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.

Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.
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adeges
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:00

  adeges написав:Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?

Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.

Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.

орнеда упала, але по цінах РН не видно падіння, росту теж
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flyman
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:06

  adeges написав:Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?

Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.

Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.

Я в такі моменти люблю цей кейс наводити....

2013 рік ЮСА - куплена квартира 2бедрум 1000 футів за 35 000, здана за 575.
2020 рік там же - х.з. скільки коштує, не перевірялось, здається за 700.

Чистими кожен рік 10-12%.

зі. Наразі БЛМшні виклики з"явились, але у Києва також ризики геополітичні є.
Так що укробєтон - сумнівне вкладення УЕів...
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Повідомлення Додано: Пон 21 вер, 2020 09:07

  flyman написав:
  adeges написав:Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?

Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.

Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.

орнеда упала, але по цінах РН не видно падіння, росту теж

Почекай :) це назабаром ....
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