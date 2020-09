Додано: Пон 21 вер, 2020 08:43

Когда здесь бросаются цифрами снижения аренды, это ж я так понимаю в гривне?



Тут важно выбрать точку сравнения. Вот rjkz пишет -20% от сентября прошлого года. Что кагбе где-то -30% в долярчиках, все еще валюте КРЖН будет.



Так что падение немного глубжее походу. Так что инвестирование в бетон выглядит все привлекательнее.

It takes little for me to say

I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California