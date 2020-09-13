change_pm
Акурт, тут пишуть про київські квартири.
Тому не треба пхати сюди американську чи турецьку нерухомість.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 21 вер, 2020 09:10
change_pm
Акурт, тут пишуть про київські квартири.
Тому не треба пхати сюди американську чи турецьку нерухомість.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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